Leite queria ter criado há mais tempo a gratificação para professores

Seguindo o exemplo de empresas privadas que compartilham os resultados do ano com os empregados, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira (13) uma medida que estava no seu radar desde que assumiu o Palácio Piratini, em 2019 — a premiação de professores de acordo com o desempenho dos alunos. É uma fórmula que já deu certo em outros Estados para levantar a régua da aprendizagem nas escolas.

No primeiro mandato, o plano ficou só na imaginação, porque antes foi preciso aprovar a reforma administrativa e colocar os salários em dia. Reeleito, o governador elegeu a educação como prioridade, mas só agora, no penúltimo ano de mandato, conseguiu colocar de pé um plano que, acredita, garantirá "um avanço substancial" na aprendizagem e nos demais indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb.

Quando Leite anunciou o pagamento de um 14º salário para diretores, professores e servidores de escolas, a plateia do Teatro Feevale aplaudiu com entusiasmo. Em seguida, quando ele explicou que o pagamento era vinculado ao cumprimento de metas, ouviu-se um murmúrio de desânimo. Não foi vaia, mas um "aaaaaaaah...". Também foi bem recebido o anúncio de um bônus para diretores de escolas que conseguirem aumentar os índices de frequência dos alunos.

Os 1,2 mil diretores que lotaram o Teatro da Feevale demonstraram entusiasmo com a ideia de uma premiação em dinheiro para os alunos que obtiverem as melhores notas nas provas do Saeb, que mede a proficiência em língua portuguesa e matemática.

A equação que permitirá o pagamento extra, proporcional ao desempenho, foi construída depois de o governo ter certeza de que caberia no orçamento estadual. Ao anunciar a opção pela gratificação e não por um reajuste para os professores Leite explicou que a ideia é valorizar quem está em sala de aula e reconhecer as equipes que se empenham para que os alunos aprendam.

A secretária Raquel Teixeira é entusiasta das metas, para que professores e alunos saibam onde precisam chegar. Ela esclarece que não é uma competição entre escolas, porque se sabe que os colégios têm realidades diferentes. A ideia é que a escola evolua em comparação com ela mesma — por isso as metas são estabelecidas a partir do resultado anterior no Ideb. Raquel também destaca que a aprovação não pode ser automática, mas que os professores têm de tratar a reprovação como uma exceção.