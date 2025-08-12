Leite oferece café da manhã a jovens do Programa de Oportunidades e Direitos para celebrar dia da Juventude

Leite (centro) recebeu secretários e jovens para um café da manhã no Piratini. Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Para celebrar o Dia Mundial da Juventude, o governador Eduardo Leite recebeu jovens dos Centros da Juventude com a mesa posta para um café da manhã no Palácio Piratini, nesta terça-feira (12). Foi a primeira vez que Leite recepcionou participantes do Programa de Oportunidades e Direitos (POD).

Acompanhado de secretários estaduais, Leite destacou a importância de ouvir e dialogar com os jovens que participam das ações do governo.

— Vocês representam o futuro. Por isso, é tão importante para nós receber aqui as pessoas para quem se dirige o trabalho que fazemos todos os dias. É a oportunidade de ter um contato próximo, ouvir, conversar e entender as realidades e expectativas de vocês.

Os Centros da Juventude atendem jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Nesses espaços, são oferecidos cursos profissionalizantes, reforço escolar, atividades culturais e esportivas, encaminhamento para o mercado de trabalho e acompanhamento psicossocial. Desde a criação do programa, cerca de 36 mil jovens já passaram pelas unidades.

O POD é executado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, comandada por Fabrício Peruchin, e está presente em quatro bairros de Porto Alegre — Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga e Rubem Berta —, além de Alvorada e Viamão.

Encantados, os jovens aproveitaram o encontro para conversar e tirar fotos com o governador, e ainda compartilhar histórias. Eduarda Freire Nunes, do centro Cruzeiro, contou que participou de curso de fotografia no programa e que sonha em atuar no cinema.

— Me senti muito acolhida. Esse espaço me ajudou a alimentar essa paixão pela arte e hoje sei que quero seguir nessa área — relatou.