Leite deveria poupar Nadine de convite para assumir a Secretaria da Mulher

Deputadas celebraram aprovação do projeto que recria a Secretaria da Mulher no governo estadual. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

É compreensível o desejo do governador Eduardo Leite de nomear a deputada Nadine Anflor como titular da Secretaria da Mulher, pelas qualidades dela e pela experiência como delegada e chefe de Polícia. Mas não é justo com Nadine nem com as mulheres que ela seja convidada — e não há nenhuma contradição nisso. A delegada seria a pessoa certa, no lugar certo, no momento errado.

A Assembleia acabou de aprovar a criação da Secretaria Estadual da Mulher. Sua titular terá de organizar a pasta, montar equipe, definir prioridades com restos de orçamento remanejado. Quando começar a engrenar, estará na hora de pedir exoneração, porque Nadine não esconde de ninguém que será candidata em 2026.

A deputada não precisa do cargo para ajudar a Secretaria da Mulher a desabrochar. Pode colaborar sem ser nomeada — e quem a conhece sabe que fará isso sem pedir nada em troca. Questionada pela coluna sobre essa possibilidade, Nadine garantiu que Leite e a futura secretária podem contar com seu empenho e sua experiência no combate à violência contra a mulher.

Se quer que a secretaria tenha um trabalho consequente, Leite deve evitar a indicação de uma deputada — a menos que ela se comprometa a não concorrer e 2026. Porque não é justo com as mulheres nomear alguém que sairá no fim de março ou início de abril. As deputadas podem (e devem) sugerir nomes que consideram confiáveis, mas agradecer e recusar se forem convidadas.

E quem seria a secretária ideal? Uma mulher que acredite na importância da secretaria. Que tenha experiência na proteção das mulheres. Que saiba ouvir, mediar conflitos, dialogar com os (as) diferentes, formular, propor e executar. Que não se considere superpoderosa. Que saiba montar uma equipe de perfil diverso. Que seja agregadora.