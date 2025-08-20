Leite comemora conquista de investimento que fará diferença no futuro do RS

Governador Eduardo Leite participou da 26ª Conferência Anual Santander, em São Paulo. Mauricio Tonetto / Divulgação

Depois de meses tendo de guardar segredo sobre um investimento que fará a diferença no futuro do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite comemorou nesta quarta-feira (20) a confirmação da criação do Instituto de Tecnologia e Computação (Itec). Ele já tinha o sim dos investidores, mas estava comprometido com o sigilo e só pode falar sobre após a divulgação da notícia na coluna da jornalista Giane Guerra.

— É uma notícia superpositiva. Nós guardamos isso em segredo a pedido dos investidores, que estavam mobilizando todos os atores envolvidos e fui acompanhando de perto — disse Leite à coluna, depois de participar da conferência anual do Santander, em São Paulo.

Leite lembrou que em julho de 2023 ele estava fazendo um curso na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e foi aconselhado pelo ex-secretário da Fazenda Aod Cunha a ir para Los Angeles conversar com dois dos investidores — Cristiano Franco, idealizador do projeto, e Marcelo Lacerda, que abraçou a ideia logo depois.

Leite se encontrou Franco e Lacerda na sede da empresa do segundo, a Magnopus. De cara, o governador ouviu que os investidores não queriam dinheiro público, isenção fiscal ou qualquer outro tipo de subsídio.

No encontro, Leite disse que o projeto de construção de um instituto de tecnologia e computação, com campus inspirado nas melhores instituições dos Estados Unidos e bolsas para estudantes talentosos de baixa renda, conversa com o projeto do governo, de inovação e valorização do capital humano.

— É um projeto bastante transformador. A gente busca dar ao Rio Grande do Sul o destaque como Estado da inovação. O Itec vai dar enorme colaboração nisso. Eu estou realmente muito feliz que isso finalmente tenha se tornado público e que vá se tornar uma realidade — disse Leite.

O governador ressalta que investir em inovação não significa desprezar a economia tradicional — o agronegócio, a indústria, o comércio e os serviços. Destaca que, nos últimos anos, o Rio Grande do Sul tem recebido boas notícias em matéria de investimentos públicos e privados. Lembra que o investimento de R$ 25 bilhões da CMPC é o maior da história do Rio Grande do Sul. Só em 2023, foram anunciados R$ 100 bilhões de investimentos.