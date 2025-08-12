Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Educação de qualidade
Leite anunciará medidas para elevar o nível da aprendizagem nas escolas

Medidas de estímulo aos professores serão detalhadas nesta quarta-feira (13), no Teatro da Feevale, em reunião com 1,2 mil diretores

