Kassab diz no Rio Grande do Sul que "Brasil será um país abençoado se tiver Eduardo Leite como presidente"

Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, neste sábado. Maurício Tonetto / Divulgação

A passagem do presidente do PSD, Gilberto Kassab, pelo Rio Grande do Sul, precisa ser analisada com o cuidado de não levar suas declarações ao pé da letra para não sofrer uma crise labirintite. Quem ouviu Kassab no jantar privado com prefeitos e líderes do PSD, na noite de sexta-feira (29), saiu convencido de que o governador Eduardo Leite será candidato à Presidência da República em 2026.

— O Brasil será um país abençoado se tiver você, Eduardo, como presidente da República — disse Kassab.

De quem depende a candidatura de Leite? De Kassab em primeiro lugar. Só que o presidente do PSD é uma esfinge que joga pôquer. Na mesma fala, disse que o partido tem dois nomes fortes para disputar o Palácio do Planalto: Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Faltou dizer para a plateia de 120 pessoas que o preferido dele é um terceiro, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos.

Kassab é um ser pragmático desde que despontou na política. Quando criou o PSD, disse que o partido não seria de esquerda, nem de direita, nem de centro. Levou tão a sério a sua máxima que o partido consegue o feito de estar no governo de Tarcísio, assumidamente de direita, e no do presidente Lula, de esquerda.

No jantar, avant premiere do encontro que reuniu mais de mil pessoas na manhã deste sábado (30), na Amrigs, Leite e Kassab se cumprimentaram em um cenário que poderia ser definido como politicamente instagramável. Atrás dos dois, um cartaz com o emblema do partido estava escrito "PSD – Equilibra o Brasil entre os polos".

No ato deste sábado, 30 prefeitos se filiaram ao PSD, vindos de siglas como PSDB, PP e PRD.

Plantando para colher nas próximas décadas

Ato reuniu lideranças do PSD neste sábado, em Porto Alegre. Maurício Tonetto / Divulgação

No encontro deste sábado, na Amrigs, Kassab repetiu a mesma frase com pequena variação e deixou claro que a aposta em Ratinho e Leite é um investimento de longo prazo. Disse que o governador gaúcho tem todas as habilidades necessárias para conduzir o Brasil e pode se apresentar como pré-candidato à Presidência da República:

— Vocês podem ter certeza absoluta de que eu também acho que o Brasil está preparado para ter Eduardo Leite presidente. Também acho que o Brasil merece uma pessoa como o Eduardo Leite presidente.

Kassab não deixou de mencionar as qualidades de Ratinho:

— A sorte do PSD e a sorte do Brasil é que os dois serão presidentes da República porque são muito jovens e preparados para dirigir o Brasil.

Leite, que falou logo após Kassab, reiterou que se sente pronto para disputar o cargo:

— Não estou aqui só para ser presidente da República, estou aqui para fazer a diferença. Se for com meu nome, contem comigo. Não me falta disposição, coragem e muita energia para liderar um processo de despolarização do nosso país. Mas temos outros nomes e outras oportunidades para o Brasil. Nunca foi sobre ser isso ou aquilo, mas sobre efetivamente promover transformação.

Quarto partido em número de prefeituras

Com as 30 filiações de prefeitos deste sábado, o PSD passa a comandar 42 prefeituras e salta da nona para a quarta posição em número de administrações, atrás de PP, MDB e PDT.

— Estamos determinados a fazer do PSD a maior força política do Rio Grande do Sul — disse Leite, que também é presidente estadual do partido.