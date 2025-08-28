Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Novo capítulo
Notícia

Justiça revê decisão, e entrada com comida e bebida no Embarcadero pode voltar a ser proibida

2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça derrubou liminar que liberava ingresso ao espaço com produtos externos

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS