Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Caso ocorreu em 2020
Notícia

Justiça mantém condenação de Rodrigo Maroni por injúria e calúnia contra Manuela D'Ávila

Então candidato pelo PROS à prefeitura de Porto Alegre, Maroni foi condenado a um ano, dois meses e 10 dias de detenção em regime aberto

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS