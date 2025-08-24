Justiça manda tirar do ar vídeo com ofensas ao governador Eduardo Leite

Leite foi alvo de comunicador após criticar ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauricio Tonetto / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Decisão liminar da Justiça estadual mandou tirar do ar um vídeo em que o comunicador Marco Antônio Costa profere xingamentos e ofensas ao governador Eduardo Leite. Na publicação, Costa reage com palavras de baixo calão a uma entrevista em que Leite critica o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo tarifaço imposto ao Brasil por parte dos Estados Unidos.

A liminar foi concedida na sexta-feira (22) pela juíza Deise Lange Vicente, da 6ª Vara Cível de Porto Alegre. Na decisão, ela ponderou que Costa tem direito de opinar sobre as falas de Leite, mas sem a atribuição de crimes e o uso de ofensas.

— Diante disso, o que precisa ser considerado não é o que se diz, mas como se diz. Ou seja: as críticas podem ser feitas, sem que sejam levianamente depreciativas.

A magistrada ordenou a retirada dos vídeos das plataformas Instagram, Threads e Youtube. Costa pode recorrer da decisão.

Ex-comentarista político da Jovem Pan, o comunicador é aliado de Bolsonaro e pretende concorrer ao Senado por Minas Gerais.

Tarefa difícil

A liderança de Juliana Brizola (PDT) nas pesquisas para o governo do Estado impulsiona a tese de união da esquerda em torno dela, mas essa hipótese está longe do consenso no PT.

Próceres petistas admitem a possibilidade, mas dizem que isso dependeria de uma articulação demorada e cuidadosa, envolvendo o comando nacional do partido. E, claro, da saída do PDT do governo Leite.

Cálculos eleitorais

A despeito da empolgação com Juliana, a coligação com o PT não é consenso no PDT, mesmo na condição de cabeça de chapa. Deputados resistem à ideia de afastar-se do governo Leite e temem desgaste na vinculação com a esquerda na campanha.

Ainda as vacinas

Passados mais de dois anos do fim da pandemia de covid-19, o deputado federal Osmar Terra (PL-RS) segue dedicado a questionar a eficácia das vacinas. Por proposição dele, a Comissão de Saúde da Câmara sediará na terça-feira audiência para discutir o assunto.

Em alta

É crescente o apoio de empresários ao Secretário do Desenvolvimento, Ernani Polo (PP), para a eleição majoritária de 2026. Polo é pré-candidato a governador, mas pode ser o vice de Gabriel Souza (MDB).

Testemunha

O prefeito Sebastião Melo deverá ser convidado a depor, como testemunha, na CPI da Assembleia que investiga os serviços da CEEE Equatorial e da RGE. A sugestão partiu da deputada Laura Sito (PT).

Caminho definido

Ex-prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT) vai concorrer a deputado federal em 2026.

Uma a menos