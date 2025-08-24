Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Baixo calão
Notícia

Justiça manda tirar do ar vídeo com ofensas ao governador Eduardo Leite

Decisão foi tomada na sexta-feira por juíza de Porto Alegre

Paulo Egídio

