Instituições brasileiras respondem com altivez à chantagem de Trump e da família Bolsonaro

Presidentes dos três poderes não se curvaram às chantagens de Donald Trump e da família Bolsonaro. Mateus Bonomi / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Desde que resolveu interferir na soberania brasileira — para tentar proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro —, Donald Trump impôs um tarifaço de 50% sobre exportações brasileiras, cassou o visto americano de sete ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicou a Lei Magnitsky a Alexandre de Moares e ameaçou fazer o mesmo com seus pares.

O que conseguiu, além de prejudicar empresas brasileiras? Nada que possa ser considerado promissor para Bolsonaro, porque as instituições brasileiras responderam com altivez aos ataques à soberania brasileira.

Em vez de engavetar a ação penal a que Bolsonaro responde por tentativa de golpe de Estado, o Supremo marcou nesta sexta-feira (15) a data do julgamento, depois de dar espaço à defesa do ex-presidente e dos demais réus. Será no início de setembro, como estava previsto, e é remota a possibilidade de Bolsonaro e seus ex-ministros serem absolvidos.

A maioria dos ministros do STF, mesmo correndo o risco de não poder entrar nos Estados Unidos ou de sofrer sanções semelhantes às impostas a Moraes, não dá sinais de que vá se render à tirania de Trump, que intercala justificativas econômicas sem nexo (como dizer que o Brasil é um "parceiro comercial horrível") a argumentos políticos incoerentes, como dizer que Bolsonaro não está tendo tratamento justo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi um dos primeiros a avisar que, na parte que lhe toca, não se curvaria às pressões dos bolsonaristas. Depois do motim que no primeiro momento impediu a realização de sessões do Senado na semana passada, anunciou que não abrirá processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, porque o ministro não cometeu crime de responsabilidade. O impeachment de um ministro do Supremo, assim como do presidente da República, pressupõe a ocorrência de crime de responsabilidade, o que não é o caso.

Alcolumbre disse mais: que mesmo que recebesse um abaixo assinado com a assinatura de 81 senadores, não pautaria o impeachment. É prerrogativa dele aceitar um dos 30 requerimentos que estão sobre a mesa e não uma questão de pressão de metade e mais um dos senadores.

De sua parte, o presidente da Câmara, Hugo Motta, avisou que não há clima para votação de projeto prevendo anistia ampla geral e irrestrita, outro remédio proposto pelos bolsonaristas diante do insucesso provável no Supremo. Talvez até alguma proposta atenuando as penas para os condenados pelo 8 de Janeiro, com menor participação nas articulações golpistas, mas anistia a varrer, não.

Leia Mais Zucco explica por que não fez o churrasco pretendido na visita a Bolsonaro

De mãos amarradas, já que Trump não dá abertura para a negociação, o presidente Lula responde aos ataques com discursos e avisa que o Brasil quer conversar, mas não pode rastejar para o presidente da maior economia do mundo.

Cassação do Zero Três

Também nesta sexta-feira, Motta encaminhou para o Conselho de Ética o processo de cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, que está vivendo nos Estados Unidos, de onde conspira contra o Brasil, valendo-se de seus laços com líderes da extrema direita americana.