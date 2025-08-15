Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Soberania na prática
Análise

Instituições brasileiras respondem com altivez à chantagem de Trump e da família Bolsonaro

STF marca julgamento de Bolsonaro, Motta encaminha processo de cassação de Eduardo e Alcolumbre descarta impeachment de Moraes

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS