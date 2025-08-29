Gravataí prepara primeira PPP da sua história

Gravataí tem atualmente 32.073 pontos de iluminação pública, sendo que apenas 11% têm lâmpadas LED. Secretaria Municipal de Infraestrutura de Gravataí / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Está saindo do forno a primeira parceria público-privada (PPP) da história de Gravataí. Será na área de iluminação pública, com a meta de renovar toda a rede, trocar as lâmpadas por modelos de LED, mais eficientes, e atender com maior rapidez os chamados para conserto. A fase de consulta pública se encerra neste sábado (30).

Gravataí segue o modelo que foi adotado por Sapiranga, Porto Alegre, Canoas e Caxias do Sul, em que a concessionária fica responsável por modernizar os pontos de luz, substituir as lâmpadas por modelos de LED e por arcar com a conta de energia.

Em contrapartida, a prefeitura se compromete a repassar um valor mensal para a vencedora do edital, chamado de outorga — o cálculo estimado pela prefeitura é de R$ 846,8 mil por mês, mas o custo deve ser menor, já que a empresa escolhida como vencedora será a que oferecer a outorga mais baixa.

Encerrada a fase de audiências públicas, a próxima etapa consiste na revisão dos estudos apresentados pelos interessados na parceria, seguido do leilão, a última etapa. O edital está previsto para ser publicado em 2026.

— O município inicia sua jornada de PPPs a partir do projeto da PPP da Iluminação. O uso dessa ferramenta olha pro desempenho dos contratos públicos e é um primeiro passo para qualificar os serviços para a população e de Gravataí com foco no desempenho — destacou o secretário de Parcerias Estratégicas, Projetos e Captação de Recursos, Guilherme Ósio.

Na mesma linha, o prefeito Luiz Zaffalon entende que essa PPP é a primeira, mas não será a última, e acredita que o modelo deve abrir caminho para novos serviços na cidade.

Gravataí tem atualmente 32.073 pontos de iluminação pública, sendo que apenas 11% têm lâmpadas LED. A prefeitura prevê que a substituição das luminárias resultará em uma economia de 74,4% no consumo de energia elétrica.