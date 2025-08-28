Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Saúde pública 
Notícia

Governo planeja anunciar Tabela SUS Gaúcha depois da Expointer

Prefeitos querem que Estado prorrogue programa para ano que vem e distribua verba do acordo com o MP de acordo com a população

Henrique Ternus

