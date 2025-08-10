Governo Leite conclui dois acessos asfálticos, começa obra em três e chega a R$ 755 milhões investidos em ligações municipais

Na quinta-feira, governo assinou ordem de início para obras em Quevedo e São José das Missões Fabricio Santos / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Pouco a pouco está terminando o martírio dos municípios gaúchos em que só se pode chegar ou sair por estradas de chão batido. Na última semana, o governo estadual deu ordem de início para três ligações asfálticas, poucos dias depois de terminar os acessos a outras duas cidades.

Na quinta-feira (7), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite e o secretário dos Transportes, Juvir Costella, assinaram a ordem de início da pavimentação dos 28 quilômetros que darão acesso a Quevedos, pela RS-524, via Toropi. No mesmo ato, foi liberada a obra para levar o asfalto a São José das Missões, onde a comunidade aguarda há mais de 30 anos pelos míseros 2,6 quilômetros que ligam a cidade à BR-386.

No dia seguinte, o governo ordenou o início da ligação de 18 quilômetros do município de Sede Nova com a BR-486. Juntas, as três intervenções custarão mais de R$ 70 milhões.

As obras inauguradas no final de julho foram os seis quilômetros que dão acesso a Alegria pela RS-520, e os quase nove quilômetros que ligam Ametista do Sul ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, pela RS-591.

Em 2019, quando Leite assumiu o governo do Estado e Costella, a secretaria, 62 municípios penavam com as ligações em chão batido. Desde então, 26 acessos foram concluídos. Outros 20 estão com obras em andamento e 16 ainda aguardam o início.

Conforme balanço da Secretaria dos Transportes, já foram liberados mais de R$ 755 milhões para a pavimentação de rodovias que ligam pequenos municípios do interior.

Costella mantém a promessa de que, até o final do governo, em 2026, todos os acessos estarão concluídos ou com obras em andamento:

— É um desafio, mas em 2019 eram 62. Desses, mais 70% já estão concluídos ou em obra. Até 2026 todos estarão licitados e com início de obras.

Valanço dos acessos asfálticos:

Concluídos: 26

RS-421, em Boqueirão do Leão RS-030, em Caraá RS-477, em Carlos Gomes RS-126, em Guabiju RS-462, em Muliterno RS-458, em Santo Antônio do Palma RS-874, em São José do Hortêncio RS-713, em Sertão Santana RS-421, em Sério RS-165, entre Cerro Largo e Cândido Godoi BR-392, em Ubiretama RS-541, em Itacurubi RS-425, em Coqueiro Baixo Estrada Municipal, entre Capitão e Encantado RS-706, em Cerrito RS-480, em Ponte Preta RS-348, em Ivorá RS-400, em Lagoa Bonita do Sul RS-447, em Montauri RS-477, em Centenário RS-483, em Cruzaltense RS-426, em Mariano Moro RS-528, em Pinheirinho do Vale RS-149, em Pinhal Grande RS-591, em Ametista do Sul RS-520, em Alegria.

Em obras: 20

RS-165, em Rolador RS-811, em Travesseiro RS-867, em Senador Salgado Filho RS-516, em São Martinho da Serra RS-461, em Capão Bonito do Sul Estrada Municipal, em Barra do Rio Azul RS-137, em Itatiba do Sul RS-805, em Jari RS-347, em Lagoão RS-608, em Pedras Altas RS-472, em São José do Inhacorá RS-715, em Cerro Grande do Sul RS-354, em Amaral Ferrador RS-325, em Novo Tiradentes RS-176, em Garruchos RS-711, em Barão do Triunfo RS-487, em Benjamin Constant do Sul RS-524, em Quevedos BR-386, em São José das Missões BR-468, em Sede Nova.

Pendentes: 16