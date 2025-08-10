Governo Leite conclui dois acessos asfálticos, começa obra em três e chega a R$ 755 milhões investidos em ligações municipais

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Pouco a pouco está terminando o martírio dos municípios gaúchos em que só se pode chegar ou sair por estradas de chão batido. Na última semana, o governo estadual deu ordem de início para três ligações asfálticas, poucos dias depois de terminar os acessos a outras duas cidades.
Na quinta-feira (7), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite e o secretário dos Transportes, Juvir Costella, assinaram a ordem de início da pavimentação dos 28 quilômetros que darão acesso a Quevedos, pela RS-524, via Toropi. No mesmo ato, foi liberada a obra para levar o asfalto a São José das Missões, onde a comunidade aguarda há mais de 30 anos pelos míseros 2,6 quilômetros que ligam a cidade à BR-386.
No dia seguinte, o governo ordenou o início da ligação de 18 quilômetros do município de Sede Nova com a BR-486. Juntas, as três intervenções custarão mais de R$ 70 milhões.
As obras inauguradas no final de julho foram os seis quilômetros que dão acesso a Alegria pela RS-520, e os quase nove quilômetros que ligam Ametista do Sul ao distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, pela RS-591.
Em 2019, quando Leite assumiu o governo do Estado e Costella, a secretaria, 62 municípios penavam com as ligações em chão batido. Desde então, 26 acessos foram concluídos. Outros 20 estão com obras em andamento e 16 ainda aguardam o início.
Conforme balanço da Secretaria dos Transportes, já foram liberados mais de R$ 755 milhões para a pavimentação de rodovias que ligam pequenos municípios do interior.
Costella mantém a promessa de que, até o final do governo, em 2026, todos os acessos estarão concluídos ou com obras em andamento:
— É um desafio, mas em 2019 eram 62. Desses, mais 70% já estão concluídos ou em obra. Até 2026 todos estarão licitados e com início de obras.
Valanço dos acessos asfálticos:
Concluídos: 26
- RS-421, em Boqueirão do Leão
- RS-030, em Caraá
- RS-477, em Carlos Gomes
- RS-126, em Guabiju
- RS-462, em Muliterno
- RS-458, em Santo Antônio do Palma
- RS-874, em São José do Hortêncio
- RS-713, em Sertão Santana
- RS-421, em Sério
- RS-165, entre Cerro Largo e Cândido Godoi
- BR-392, em Ubiretama
- RS-541, em Itacurubi
- RS-425, em Coqueiro Baixo
- Estrada Municipal, entre Capitão e Encantado
- RS-706, em Cerrito
- RS-480, em Ponte Preta
- RS-348, em Ivorá
- RS-400, em Lagoa Bonita do Sul
- RS-447, em Montauri
- RS-477, em Centenário
- RS-483, em Cruzaltense
- RS-426, em Mariano Moro
- RS-528, em Pinheirinho do Vale
- RS-149, em Pinhal Grande
- RS-591, em Ametista do Sul
- RS-520, em Alegria.
Em obras: 20
- RS-165, em Rolador
- RS-811, em Travesseiro
- RS-867, em Senador Salgado Filho
- RS-516, em São Martinho da Serra
- RS-461, em Capão Bonito do Sul
- Estrada Municipal, em Barra do Rio Azul
- RS-137, em Itatiba do Sul
- RS-805, em Jari
- RS-347, em Lagoão
- RS-608, em Pedras Altas
- RS-472, em São José do Inhacorá
- RS-715, em Cerro Grande do Sul
- RS-354, em Amaral Ferrador
- RS-325, em Novo Tiradentes
- RS-176, em Garruchos
- RS-711, em Barão do Triunfo
- RS-487, em Benjamin Constant do Sul
- RS-524, em Quevedos
- BR-386, em São José das Missões
- BR-468, em Sede Nova.
Pendentes: 16
- RS-550, em Pirapó
- RS-386, em São Pedro das Missões
- RS-539, em Nova Ramada
- RS-487, em Faxinalzinho
- RS-465, em Santo Expedito do Sul
- RS-492, em Tupanci do Sul
- RS-317, Dois Irmãos das Missões
- RS-143, em Engenho Velho
- RS-483, em Entre Rios do Sul
- RS-711, em Mariana Pimental
- RS-460, em Monte Alegre dos Campos
- RS-456, em Pinhal da Serra
- RS-828, em Quatro Irmãos
- RS-573, em São Valério do Sul
- RS-531, em Tunas
- Estrada municipal, entre União da Serra e Serafina Corrêa.