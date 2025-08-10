Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Balanço parcial
Notícia

Governo Leite conclui dois acessos asfálticos, começa obra em três e chega a R$ 755 milhões investidos em ligações municipais

Secretário dos Transportes mantém promessa de iniciar todas as obras até 2026

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS