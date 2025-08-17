Governo federal comemora marca de 5 mil moradias pelo programa Compra Assistida no Rio Grande do Sul

Mutirão esteve em dezembro de 2024 nas ilhas da Capital. Roger Silva / Demhab

Para comemorar a marca das 5 mil moradias entregues no Rio Grande do Sul pelo programa Compra Assistida, o presidente Lula e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, gravaram um vídeo para as redes sociais, exaltando a conquista.

Lula começa o vídeo dizendo que como vai falar “com os gaúchos e para os gaúchos”, está de cara boa, com o ministro das Cidades e a equipe dele.

— Vocês estão lembrados da enchente do ano passado? Foi no Rio Grande do Sul que surgiu uma ideia nova, a da Compra Assistida. Ou seja, a gente financiar não só as casas que a gente estava fazendo, mas que a gente ia financiar o companheiro ou a companheira que encontrasse uma casa que estivesse nas condições e que a gente pudesse pagar — começou Lula.

Em seguida, pediu a Jader que explicasse como foi possível entregar 5 mil casas prontas em pouco mais de um ano.

O ministro disse que 5 mil famílias já receberam a chave de casa porque, nessa modalidade, a pessoa escolhe a moradia de até R$ 200 mil e o governo financia ou compra e repassa (no caso das famílias de baixa renda que perderam tudo), de acordo com as regras do Minha Casa, Minha Vida –Reconstrução. De acordo com o ministro, já foram investidos R$ 1 bilhão na compra de imóveis novos e usados em 67 gaúchas.

Jader Filho destacou que o governo já contratou a construção de mais de 10 mil unidades habitacionais no Rio Grande do Sul e 4 mil estão em construção.

Lula termina o vídeo dizendo:

— Eu vou marcar com o Jader dentro dos próximos 15 dias e vou ao Rio Grande do Sul não apenas para visitar as pessoas que já estão morando nas suas casas, como a gente vai visitar as pessoas que estão na fila de espera das casas que já estão contratadas. Porque nós vamos cumprir cada palavra que a gente assumiu com vocês.

