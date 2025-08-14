Governo e MP concluem acordo para cumprir aplicação de 12% na saúde, como manda a Constituição

Governador Leite (centro) detalhou acordo com o Ministério Público no Palácio Piratini, nesta quinta-feira (14). Vitor Rosa / Divulgação

Foi concluído, enfim, o acordo entre governo do Estado e Ministério Público para garantir, sem controvérsias, a aplicação de 12% do orçamento gaúcho na saúde. A negociação prevê incrementos anuais progressivos até 2030, quando o Estado vai atingir o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal.

O governador Eduardo Leite oficializou o acordo nesta quinta-feira (14), em ato no Palácio Piratini, ao lado do chefe do Ministério Público do RS, procurador Alexandre Saltz. A partir do pacto, Leite confirmou um incremento de R$ 1,025 bilhão no orçamento da saúde até o final do seu governo — R$ 269,2 milhões serão aplicados ainda neste ano e o restante, R$ 756 milhões, até o final de 2026.

Parte desse recurso será utilizada para implementar a Tabela SUS Gaúcha, que fará compensações financeiras para os repasses do Ministério da Saúde, principalmente para consultas com especialistas. Os montantes enviados pelo governo federal são considerados insuficientes e defasados pelo Estado e por prefeitos. A Secretaria da Saúde ainda vai definir como será o funcionamento do programa.

Até 2030, o governo estima aplicar R$ 6,7 bilhões em investimentos na área, com a correção anual da defasagem. O governo apresenta valores aproximados pois são calculados a partir das estimativas de receita para os próximos anos, e por isso não detalha o orçamento anual a partir do acordo.

Como será o incremento ano a ano:

2024: 9,33%

2025: 9,83%

2026: 10,68%

2027: 11,01%

2028: 11,35%

2029: 11,67%

2030: 12,05%

— É um dia histórico. Entendemos que a controvérsia precisava ser superada, também porque temos compreensão de que a saúde precisa. Alguns na oposição insistem que esse governo não cumpre, mas o critério que eles utilizaram era o mesmo e diziam que cumpriam. Poderíamos prolongar esse debate, mas há uma compreensão de que isso tem que ser superado. O foco é avançarmos especialmente na redução de filas — declarou Leite.

Foram pelo menos quatro meses de negociação entre as partes até a conclusão do acordo. Os principais entraves para firmar os termos estavam no prazo que o governo teria para cumprir com a obrigação e qual seria o valor de incremento no orçamento da saúde em cada ano.

Leia Mais Secretaria da Educação rejeita emenda de R$ 600 mil de Any Ortiz para escola de Guaíba

Um Comitê Consultivo de Monitoramento foi formado para acompanhar e definir a alocação dos recursos. Além da Secretaria da Saúde, integram o grupo o Comitê Estadual da Saúde, a Famurs, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems-RS) e Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do RS (FEHOSUL) e Federação das Santas Casas.

— Estou quase sem palavras, talvez seja um dos dias mais marcantes do nosso governo, porque o cidadão será beneficiado com serviços de saúde que vão orgulhar a todos nós. Um dos melhores dias da gestão estadual — comemorou a secretária da Saúde, Arita Bergmann, que não conseguiu evitar as lágrimas e até embargou a voz.

Por que foi feito um acordo?

A polêmica em torno dos 12% ocorre porque, no cálculo, o governo inclui despesas chamadas "controversas", que não se referem a investimentos ou custeio da saúde na prática. Um dos exemplos é o gasto com aposentados do IPE Saúde. O Tribunal de Contas atesta que o Estado cumpre o mínimo exigido pela Constituição, enquanto prefeituras, MP e deputados da oposição sugerem que o orçamento não atinge nem 10% da receita total.

Leia Mais Leite oferece café da manhã a jovens do Programa de Oportunidades e Direitos para celebrar dia da Juventude

O acordo também estipula que o governo estadual aplique, entre 2031 e 2035, 12,5% do orçamento na saúde, acima do mínimo exigido pela Constituição. O valor adicional será para pagar o valor retroativo das ações movidas pelo Ministério Público contra o Estado que cobravam a aplicação dos 12%. Com o pacto anunciado nesta quinta, todas as ações ficam automaticamente encerradas.