Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Fim das controvérsias
Governo e MP concluem acordo para cumprir aplicação de 12% na saúde, como manda a Constituição

Pacto anunciado nesta quinta-feira (14) vai garantir incremento de R$ 6,7 bilhões no orçamento da área até 2030

Henrique Ternus

