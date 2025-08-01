Governo do RS anuncia fundo estadual de bem-estar animal

Gabriel anunciou novidade acompanhado do cãozinho Calvin, da raça Cavalier. Joel Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Acompanhado do cãozinho Calvin, o governador em exercício Gabriel Souza anunciou nesta sexta-feira (1º) o Fundo Estadual de Bem-Estar Animal, iniciativa que será inédita no país. O objetivo é garantir recursos permanentes para financiar ações e políticas públicas voltadas à proteção animal em todo o território gaúcho.

O anúncio ocorreu durante reunião com lideranças da causa animal, realizada no Palácio Piratini. Segundo Gabriel, o fundo poderá apoiar desde programas de castração de cães e gatos até ações de resgate e proteção de animais em situação de vulnerabilidade.

O projeto de lei para a criação do fundo já foi enviado para a Assembleia Legislativa, onde precisará ser votado pelos deputados. O objetivo da iniciativa é facilitar o repasse de recursos a municípios e entidades de proteção animal para investimento em castrações, abrigos, acolhimento de animais, capacitação de profissionais, convênios com clínicas e hospitais veterinários, entre outras ações voltadas à saúde e proteção de animais domésticos.

De acordo com a proposta do Piratini, o fundo vai contar com verbas oriundas de transferências e repasses da União, de outros Estados e de municípios, doações, multas por infrações à legislação de proteção a animais domésticos, indenizações por condenações e acordos judiciais em razão de danos causados a animais domésticos. Um conselho gestor será criado para fiscalizar a aplicação dos recursos.

Outra novidade é que o projeto do governo estadual também inclui os equinos, já que os cavalos muitas vezes são utilizados para puxar carroças em áreas urbanas. De acordo com Gabriel Souza, o fundo poderá ser usado para financiar políticas públicas para esse tipo de causa e no combate aos maus-tratos.