Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Regra tributária
Notícia

Governo do RS aciona STF para cobrar R$ 803 milhões da União

Passivo tem origem em regra de retenção do IR julgada inconstitucional. Objetivo é usar créditos para abater dívida do Estado e ingressar em novo programa de refinanciamento

Paulo Egídio

