Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eventos institucionais
Notícia

Governo do RS abre licitação para serviços de coquetel e coffee break com custo estimado de até R$ 16,2 milhões

Registro de preços abrange 37 órgãos estaduais, que vão solicitar buffets sob demanda; cardápio inclui pratos filé mignon, doces finos e espumantes

Paulo Egídio

