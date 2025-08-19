Filho de Bolsonaro entrega medalha “imbrochável” ao governador de Santa Catarina

Com o pai em prisão domiciliar e o irmão Carlos Bolsonaro atacando os governadores de direita que tentam se credenciar como candidatos a presidente em 2026, o vereador Jair Renan entregou ao governador catarinense Jorginho Mello a “medalha dos três is”, criação de Jair Bolsonaro. O item é considerado um símbolo de lealdade e de amizade pelo ex-presidente e pelos filhos.
Os três “is” significam “imorrível, imbrochável e incomível”, definição que Bolsonaro criou para si mesmo quando estava na Presidência. Entre os agraciados com a medalha estão o presidente da Argentina, Javier Milei, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.
Logo que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jorginho Mello saiu em sua defesa. Disse que, na sua avaliação, Bolsonaro “não cometeu crime algum, não utilizou recursos públicos e não desviou dinheiro público”.
Por ser Santa Catarina o Estado mais bolsonarista do país, Jair Renan transferiu o domicílio eleitoral para Balneário Camboriú e se elegeu vereador em 2022. Agora, o projeto da família é eleger o vereador Carlos Bolsonaro senador peplo Estado, projeto que levou a Federação das Indústrias de Santa Catarina a emitir, em junho, nota dizendo que o Estado não precisa “importar” políticos de outros estados e que o candidato ao Senado deve estar ligado aos interesses catarinenses.
“Santa Catarina tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso Nacional. A indústria catarinense defende que a voz do estado em Brasília deve ser constituída com base no mérito, no diálogo com a sociedade e na profunda conexão com os catarinenses – e não por imposições externas”, dizia a nota.
A Fiesc salientou que, para manter o interesse industrial no Estado, considerado um dos mais atraentes do Brasil, os nomes para uma possível vaga no Senado devem ter raízes em Santa Catarina.
Mesmo com essa luz alta, Carluxo não desistiu da empreitada e está procurando casa para alugar em Florianópolis.