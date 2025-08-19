Filho de Bolsonaro entrega medalha “imbrochável” ao governador de Santa Catarina

Filho Zero Quatro de Bolsonaro entrega medalha do pai para o governador de Santa Catarina. Instagram @bolsonaro_jr / Reprodução

Com o pai em prisão domiciliar e o irmão Carlos Bolsonaro atacando os governadores de direita que tentam se credenciar como candidatos a presidente em 2026, o vereador Jair Renan entregou ao governador catarinense Jorginho Mello a “medalha dos três is”, criação de Jair Bolsonaro. O item é considerado um símbolo de lealdade e de amizade pelo ex-presidente e pelos filhos.

Os três “is” significam “imorrível, imbrochável e incomível”, definição que Bolsonaro criou para si mesmo quando estava na Presidência. Entre os agraciados com a medalha estão o presidente da Argentina, Javier Milei, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

Logo que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, Jorginho Mello saiu em sua defesa. Disse que, na sua avaliação, Bolsonaro “não cometeu crime algum, não utilizou recursos públicos e não desviou dinheiro público”.

Por ser Santa Catarina o Estado mais bolsonarista do país, Jair Renan transferiu o domicílio eleitoral para Balneário Camboriú e se elegeu vereador em 2022. Agora, o projeto da família é eleger o vereador Carlos Bolsonaro senador peplo Estado, projeto que levou a Federação das Indústrias de Santa Catarina a emitir, em junho, nota dizendo que o Estado não precisa “importar” políticos de outros estados e que o candidato ao Senado deve estar ligado aos interesses catarinenses.

“Santa Catarina tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso Nacional. A indústria catarinense defende que a voz do estado em Brasília deve ser constituída com base no mérito, no diálogo com a sociedade e na profunda conexão com os catarinenses – e não por imposições externas”, dizia a nota.

A Fiesc salientou que, para manter o interesse industrial no Estado, considerado um dos mais atraentes do Brasil, os nomes para uma possível vaga no Senado devem ter raízes em Santa Catarina.