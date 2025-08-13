Fiergs celebra 88 anos em meio à preocupação com tarifaço

Bier, presidente da Fiergs, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Fiergs / Divulgação

O tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump e que está tirando o sono dos industriais gaúchos não impedirá que a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) celebre seus 88 anos nesta quinta-feira (14). A Fiergs é mais antiga federação industrial do Brasil. Nasceu um ano antes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que comemorou 87 anos na terça-feira (12).

O presidente Claudio Bier e sua equipe estarão em Passo Fundo, em mais uma etapa do Rota Fiergs, a ação da interiorização da atual gestão. Lá, haverá um momento de celebração com desdobramentos virtuais com os funcionários, na comunicação interna da entidade, além das redes sociais.

A avaliação preliminar da Fiergs é de que o plano de contingência anunciado pelo presidente Lula para mitigar os impactos do tarifaço "é necessário e relevante para dar fôlego às empresas afetadas, mas insuficiente para garantir a sustentabilidade dos negócios e preservar empregos". O que mais incomodou a direção da Fiergs foi a ausência de medidas trabalhistas concretas, já que milhares de postos de trabalho estão diretamente ameaçados no Rio Grande do Sul.