Fiergs abre frente de mobilização no Congresso para atenuar impacto do tarifaço

Presidente da Fiergs, Claúdio Bier vai se reunir com coordenador da bancada gaúcha na segunda. Dudu Leal / Fiergs

Antes mesmo de conhecer o pacote de medidas que o governo federal vai anunciar a título de socorro aos exportadores prejudicados pelo tarifaço de Donald Trump, a direção da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) vai começar uma mobilização junto ao Congresso Nacional.

Com a perspectiva de que as medidas que serão anunciadas pelo governo federal terão de passar pelo Congresso, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, se reúne com o coordenador da bancada gaúcha, Marcelo Moraes (PL) na segunda-feira (11).

Serão apresentados os impactos das taxas norte-americanas para a indústria gaúcha. A ideia é estimular um movimento pela rápida aprovação de qualquer iniciativa capaz de minimizar os efeitos das medidas de Donald Trump.