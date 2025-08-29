Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 2026
Notícia

Federação PP-União Brasil aposta na candidatura de Covatti Filho ao Piratini

Na construção que está sendo feita com o comando nacional do PL, Luciano Zucco iria para o Senado

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS