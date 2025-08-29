Federação PP-União Brasil aposta na candidatura de Covatti Filho ao Piratini

Covattinho anunciou pré-candidatura ao Piratini no final de junho, e movimento está tomando forma desde então Filipe Lederhos / Divulgação

Quando Covatti Filho se lançou candidato ao Piratini, o objetivo era evitar a divisão entre o grupo que defende o apoio a Gabriel Souza, com Ernani Polo na vaga de vice, e o que prefere uma aliança com o PL, na qual o PP indicaria o companheiro de chapa. A situação mudou nos últimos dias, a ponto de o secretário do Desenvolvimento Regional, Vilson Covatti, dizer para quem quiser ouvir que o filho será governador, com o deputado Sanderson (PL) de vice e Luciano Zucco na disputa por uma das duas cadeiras do Senado.

Nesta sexta-feira (29), no almoço de abertura da Casa da RBS na Expointer, Covatti repetiu essa história sem pedir segredo — e os trechos principais puderam ser ouvidos nas mesas vizinhas. Embora tenha considerado que ele não deveria ter aberto o jogo, um dos líderes envolvidos nas negociações com o PL confirma que as conversas estão bastante avançadas e envolvem figuras como Ciro Nogueira (PP) e Valdemar Costa Neto (PL).

Os líderes dos dois partidos ficaram alarmados com uma pesquisa interna encomendada pelo PL, não só pelas intenções de voto, mas pelo potencial dos candidatos, em uma avaliação qualitativa sobre suas fortalezas e fragilidades. O que essa pesquisa mostra, segundo líderes que tiveram acesso ao relatório completo, é que, se a eleição fosse hoje, a direita no Rio Grande Sul estaria em maus lençóis.

Zucco aparece tecnicamente empatado com Juliana Brizola (PDT). No Senado, Marcel van Hattem (Novo), que concorreria em aliança com o PL, perderia para Eduardo Leite (PSD) e Manuela D’Ávila, que ainda não escolheu seu partido.

Como a eleição do Senado é de turno único, essa pesquisa fez soar o alerta entre os caciques, que consideram fundamental aumentar a relevância da direita no Senado. Zucco seria, na avaliação desses líderes, mais viável do que Van Hattem, por ser o homem mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul.

Zucco contesta a versão de Covatti, reforçando que vai encabeçar a chapa que terá Sanderson e Van Hattem como candidatos ao Senado:

— Essa estratégia não condiz com a realidade. Inclusive já havia deixado claro que é uma narrativa que só atrapalha. Quero muito ter o Progressistas no projeto. Um partido que respeito e temos afinidades ideológicas. Quanto à pesquisa, vi várias que não retratam esses números. Pesquisas com Marcel na frente e Sanderson pontuando bem.

Máquina de fazer votos

A família Covatti é conhecida no Rio Grande do Sul como uma máquina de fazer votos. Tanto é assim que, mesmo antes de Covatti Filho se lançar candidato a governador, já estava decidido que em 2026 ele e a mãe, Silvana, concorreriam a deputado federal, se ela não fosse disputar a eleição como vice-governadora.

Agora, a aposta da família é eleger Silvana deputada federal e apoiar três candidatos a deputado estadual — a esposa de Covatti Filho, Nicole Weber, vereadora em Santa Cruz do Sul, o ex-presidente da Famurs Salmo Dias e o irmão de Silvana, Sandro Franciscatto.

Régua lá em cima

Depois de formalizada a federação entre PP e União Brasil, a régua das expectativas subiu. Os dois partidos esperam eleger 14 ou 15 deputados estaduais e cinco ou seis federais.

Na lista de apostas para a Câmara, estão os atuais deputados Pedro Westphalen e Afonso Hamm (PP) e Luiz Carlos Busato (União), além de Onyx Lorenzoni, Silvana e o neto do senador Luis Carlos Heinze, Luís Vicente, que está sendo preparado para ser seu herdeiro político.