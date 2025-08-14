Ex-secretário Aod Cunha ajuda Leite e Raquel no projeto da educação

Aod Cunha abraçou a educação como a grande causa pela qual dedica parte do seu tempo livre. Duda Fortes / Agencia RBS

Convencido de que nada é mais importante para um país do que o capital humano, o ex-secretário da Fazenda Aod Cunha abraçou a educação como a grande causa pela qual dedica parte do seu tempo livre. Conselheiro de empresas, Aod é amigo do governador Eduardo Leite e está ajudando a secretária da Educação, Raquel Teixeira, no processo de estruturação do projeto que tem por objetivo melhorar a qualidade da educação no Rio Grande do Sul.

— É lógico que melhorar a qualidade de educação é um processo longo, que envolve de recursos financeiros à valorização do capital humano (professores e colaboradores de escola), mobilização da comunidade escolar e modelos de gestão mais modernos — diz o economista, que todos os meses participa de uma reunião de avaliação no Palácio Piratini.

Desse grupo fazem parte a equipe diretiva da Secretaria da Educação, todos os coordenadores regionais e o governador Eduardo Leite. O modelo é o do Programa RS Seguro, criado há seis anos e que conseguiu mover os ponteiros na área de segurança. Como no RS Seguro, são analisados os principais resultados, região a região, por grupos de escola. E as com mais dificuldades explicam o porquê e mostram o que farão para melhorar. As que estão indo melhor contam como fizeram e o que pode ser replicado.

Aod lembra que, quando Leite assumiu, o Estado estava com os salários atrasados. Foi preciso fazer a reforma administrativa e o ajuste fiscal para retomar o reajuste salarial, reformar as estruturas físicas e, agora, criar a gratificação atrelada ao desempenho.

— Faltava, na minha opinião, um modelo mais moderno e eficiente de acompanhamento de gestão. Começamos a fazer isso com o acompanhamento regular. Isso tem criado uma cultura de monitoramento dos resultados (e revelado onde estão nossas principais deficiências, como a infrequência de professores e alunos — entusiasma-se Aod.

E completa:

— Com o anúncio de quarta-feira, avançamos em mais um conjunto de ferramentas importantes que já foram usadas em Estados que conseguiram bons resultados: incentivos financeiros para diretores, professores, funcionários de escola e alunos que melhorem seus desempenhos em frequência e aprendizado, medidos pelo Ideb. Estamos numa posição inaceitável no último Ideb (14º entre os Estados, quando agregamos os anos iniciais e finais do Fundamental e do Ensino Médio)

Leia Mais Programa de incentivos cria 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas

A meta para 2035 é ousada: chegar ao terceiro lugar. Com o somatório das iniciativas, Aod tem esperança de que já no próximo Ideb os resultados começarão a aparecer: