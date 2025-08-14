Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Trabalho voluntário
Notícia

Ex-secretário Aod Cunha ajuda Leite e Raquel no projeto da educação

Economista participa de reuniões mensais de avaliação com o governador, a direção da Seduc, coordenadores regionais

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS