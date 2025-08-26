Ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom troca PSDB pelo PSD

Fora do PSDB, Pozzobom nunca mais terá um número tão fácil de memorizar: 45678. Raul Goulart / Divulgação

Sem as amarras da fidelidade partidária, que prende os atuais deputados a seus respectivos partidos, o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, filiou-se ao PSD na noite de segunda-feira (25), em encontro privado com o governador Eduardo Leite, que abonou sua ficha.

No próximo sábado (30), já filiado, Pozzobom participará do encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em Porto Alegre.

Pozzobom foi deputado estadual e cumpriu dois mandatos de prefeito de Santa Maria pelo PSDB. Ele é mais um tucano que acompanha o governador na migração para o partido de Kassab. O ex-prefeito deve concorrer a deputado estadual em 2026.