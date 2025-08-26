Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

De casa nova
Notícia

Ex-prefeito de Santa Maria Jorge Pozzobom troca PSDB pelo PSD

Atual secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo assinou ficha na segunda-feira (25) à noite

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS