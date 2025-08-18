Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Indignação
Notícia

Ex-ministros do governo Temer criticam sanções de Trump ao Brasil: "Ataque injustificado"

Indignados com as sanções impostas pelo governo americano, sete deles pedem união do povo brasileiro em defesa da Pátria

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS