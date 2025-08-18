Ex-ministros do governo Temer criticam sanções de Trump ao Brasil: "Ataque injustificado"

Sete ex-ministros do governo Michel Temer, liderados por Carlos Marun, divulgaram manifesto criticando o governo de Donald Trump pelas sanções impostas ao Brasil e a autoridades do Executivo e do Judiciário.
A nota expressa “solidariedade aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, vítimas de inaceitável tentativa de intimidação”.
Os ex-ministros se dizem inspirados em Temer, para manifestar “indignação diante deste ataque injustificado a autoridades, à economia e à soberania” do Brasil.
Confira a íntegra:
Considerando que as sanções econômicas e pessoais impostas ao Brasil e a brasileiros pelo presidente dos EUA chegaram ao absurdo de punir uma criança de 10 anos de idade, filha de um ministro, nós, alguns ex-ministros de Estado abaixo assinados, que servimos ao Brasil no governo do presidente Temer, resolvemos manifestar nossa indignação diante deste ataque injustificado a autoridades, à economia e à soberania de nosso País.
Conclamamos ainda todos os brasileiros a nos unirmos na defesa da independência de nossa Pátria neste momento ímpar da nossa História.
Ao reafirmarmos nosso compromisso com a nossa soberania, e, em sintonia com o apego ao diálogo que tem pautado a vida pública do presidente Temer, sendo que fazemos também nossas suas palavras expressas em manifestação pública postada nas redes sociais, depositamos nossa confiança na continuação dos esforços de nossa diplomacia e empresariado em busca de uma negociação comercial igualitária e mutuamente vantajosa para o Brasil e para os Estados Unidos.
Nesta ocasião, manifestamos também nossa solidariedade ao membros do Poder Judiciário e do Ministério Público vítimas de inaceitável tentativa de intimidação.
Os Estados Unidos da América são uma nação tradicionalmente amiga. Já lutamos ao seu lado em duas Guerras Mundiais e temos convicção de que o diálogo seja o caminho correto para que em meio a eventuais divergências sejam encontrados os consensos que permitirão a continuação desta Amizade.
São Paulo, 18 de agosto de 2025.
Carlos Marun
Esteves Colnagno
Gilberto Occhi
Luislinda Vallois
Mauricio Quintella
Pádua Andrade
Valter Casemiro