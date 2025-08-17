Encontro regional do MDB em Santa Maria reafirma candidatura de Gabriel Souza a governador 

Anfitrião do encontro do MDB, Beto Fantinel beija a cabeça de Gabriel Souza. Leandro Rodrigues / Divulgação

Definido com mais de um ano de antecedência pelo MDB como candidato a governador, o vice, Gabriel Souza, botou o pé na estrada para se tornar conhecido entre os companheiros de partido no Interior. Neste fim de semana participou de encontro em Santa Maria, quarto da série Pelo Rio Grande - Para seguir fazendo história, que passou por Campo Bom, Rio Pardo em Alegrete.

Na terra do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, o MDB reuniu cerca de 600 militantes das coordenadorias Centro-Serra, Quarta Colônia e Vale do Jaguari. Além de referendar o apoio à candidatura de Gabriel, os emedebistas discutiram nomes para concorrer à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados pela região.

Responsável pelo comando das atividades, o presidente do diretório estadual do MDB, deputado Vilmar Zanchin, afirmou que o partido atua de forma estratégica, superando etapas e avançando no planejamento para 2026:

— Garantimos a unidade, fomos a primeira legenda a confirmar o nome do nosso pré-candidato ao Governo do Estado e agora, liderados pelo Gabriel, estamos trabalhando pela construção de uma ampla e robusta aliança para conquistarmos a vitória e o quinto governador do MDB para o Rio Grande do Sul.



Anfitrião do encontro de Santa Maria, Fantinel fez um retrospecto do atual cenário político e econômico e os impactos para o Rio Grande do Sul. Mencionou, por exemplo, as enchentes de 2024 e a taxação dos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos. Disse que “são muitas perdas e cada vez mais pessoas estão precisando do poder público”, criticou a radicalização e rasgou elogiosa Gabriel:

— Está no DNA do MDB dialogar e produzir conexão. E o nosso partido entrega um jovem preparado para liderar esse que é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Precisamos sair deste ambiente bélico, focar e fazer a travessia.

Gabriel foi para Santa Maria na sexta-feira, a fim de participar das celebrações do primeiro ano da coroação de Nossa Senhora Medianeira como Rainha do Povo Gaúcho. No encontro do MDB, disse que a política precisa voltar a ser instrumento de união e não de conflitos. Lembrou que “não se faz o bem praticando ódio” e que “corajoso hoje é quem diz não à radicalização”.

— A radicalização entrou nas nossas casas, nos churrascos de domingo, no emprego e até na conta bancária das famílias. Esse ambiente de extremismo prejudica 100% dos brasileiros. Cabe ao MDB liderar um projeto que supere as divisões e assegure que o Rio Grande do Sul e o Brasil deem um passo adiante, sem retrocessos — discursou o vice-governador.



Candidatos à Câmara e à Assembleia