Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Pé na estrada 
Notícia

Encontro regional do MDB em Santa Maria reafirma candidatura de Gabriel Souza a governador 

Partido foi o primeiro a definir seu candidato ao Piratini 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS