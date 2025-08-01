Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Embate geracional
Opinião

Encontro entre Caiado e João Campos escancara divergências de visão

Debate promovido pelo jornal O Globo colocou lado a lado o prefeito de Recife e o governador de Goiás

