Encontro entre Caiado e João Campos escancara divergências de visão

João Campos (esq.) e Ronaldo Caiado participaram de debate mediado por Vera Magalhães. Walter Folador / Divulgação

Bem diferente da conversa entre iguais de Eduardo Leite (PSD) e Eduardo Paes (PSD), que inaugurou a série de diálogos promovidos pelo jornal O Globo, com mediação da jornalista Vera Magalhães, a dupla Ronaldo Caiado (União Brasil) e João Campos (PSB) protagonizou um embate de ideias e de gerações. Lado a lado, o governador de Goiás, 75 anos, e o prefeito de Recife, 31, divergiram em pontos essenciais sobre os problemas do país.

Caiado, que está no segundo mandato de governador e planeja concorrer a presidente da República, disse que, se for eleito, seu primeiro ato de governo será uma "anistia ampla, geral e irrestrita" para envolvidos no 8 de Janeiro e no inquérito da tentativa de golpe. Campos, que também está no segundo mandato, disse que isso seria uma porta aberta para a impunidade.

— Quando o Lula ganhou, a primeira coisa que disse foi "vou pacificar o país". É o que eu digo. Se eu assumir o governo, a primeira coisa que vou fazer é anistiar todo mundo. Igual Juscelino fez, e com situações mais graves do que essa, em que realmente havia uma tentativa de derrubá-lo. Vou buscar que haja respeito recíproco entre os Poderes. Tudo, anistia ampla, geral e irrestrita — afirmou Caiado.

O filho do falecido ex-governador Eduardo Campos rebateu:

— Tenho visão contrária, não é o caminho. Em relação ao que se trata de anistia do 8 de Janeiro, é ter clareza entre quem liderou, planejou e quem foi massa de manobra. Anistia ampla pode construir viés de impunidade. É preciso seguir as leis.