Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Apoio à fiscalização 
Notícia

Empresa oferece doação de coletes adaptados ao uso de câmeras à Vigilância Sanitária de Porto Alegre 

Stihl foi acionada pelo vereador Ramiro Rosário e topou contribuir 

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS