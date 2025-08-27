Empresa oferece doação de coletes adaptados ao uso de câmeras à Vigilância Sanitária de Porto Alegre 

Equipamentos serão utilizados por vigilantes sanitários de Porto Alegre durante inspeções. Duda Fortes / Agência RBS

A empresa Stihl se dispôs a doar coletes adaptados à utilização de câmeras para agentes da Vigilância Sanitária de Porto Alegre. O uso desses equipamentos pelos fiscais foi anunciado na segunda-feira (25) pela prefeitura, após críticas a ações de fiscalização.

A doação foi confirmada pelo vice-presidente de Marketing da Stihl, Romário Britto, após articulação do vereador Ramiro Rosário (Novo). Britto diz que a empresa aguardará a indicação dos modelos adequados para ceder à prefeitura.

As primeiras câmeras usadas pela Vigilância Sanitária serão cedidas pela Guarda Municipal. Os coletes da corporação têm espaço adaptado para acoplar o equipamento, o que não ocorre com as peças usadas pelos fiscais municipais.

Pela manhã, em entrevista à Rádio Gaúcha, o secretário da Saúde, Fernando Ritter, informou que a pasta estava avaliando a forma de adaptar as câmeras aos coletes da Vigilância.