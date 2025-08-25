Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Mudança à vista
Notícia

Em cinco anos, Fêmina será um novo hospital na Zona Norte 

Grupo Hospitalar Conceição assina nesta semana contrato com o BNDES para estruturar projeto de R$ 1 bilhão. Estão previstos 530 leitos e 35 salas cirúrgicas para atendimento 100% SUS

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS