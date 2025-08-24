Em Barretos, Tarcísio levanta boneco de Bolsonaro e diz que ex-presidente é vítima de injustiça

Tarcísio esteve em festival sertanejo neste sábado. Festa do Peão de Barretos / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Cada vez mais cotado para ser o indicado de Jair Bolsonaro na disputa presidencial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um afago público ao aliado neste sábado (23), na Festa do Peão de Barretos. Em meio a um discurso de elogios ao agronegócio, Tarcísio levantou um boneco inflável com a imagem do ex-presidente e disse que Bolsonaro é vítima de injustiça.

— Se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça. Tenho certeza de que a justiça chegará — afirmou, colhendo aplausos na plateia, formada por cerca de 35 mil pessoas.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está prestes a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado em 2022.

Além da proximidade com o ex-chefe, Tarcísio conta com a simpatia dos partidos do centrão e, conforme as pesquisas eleitorais, é o adversário com maior potencial de enfrentar o presidente Lula. No entanto, se movimenta com cautela para não irritar a base bolsonarista mais fiel, que resiste em ver o ex-presidente escanteado.

No evento, Tarcísio dividiu palco com os também governadores Ronaldo Caiado (GO) e Romeu Zema (MG), que já se lançaram pré-candidatos. Cientes da força de Tarcísio, tanto Zema quanto Caiado disseram à imprensa que a direita deve se dividir no primeiro turno para, depois, se unir no segundo.