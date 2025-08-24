Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Afago público
Em Barretos, Tarcísio levanta boneco de Bolsonaro e diz que ex-presidente é vítima de injustiça

Governador de São Paulo participou de evento ao lado de Ronaldo Caiado (GO) e Romeu Zema (MG)

Paulo Egídio

