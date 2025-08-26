Dois meses após anúncio, deputado Thiago Duarte desiste de secretaria no governo do RS

Thiago Duarte (E) e Eduardo Leite (D) se reuniram na manhã desta terça-feira (26) Vitor Rosa / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Anunciado em 1º de julho como novo secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o deputado Dr. Thiago Duarte (União Brasil) desistiu do cargo antes mesmo de assumir. Ele mantém o argumento de que seu partido elegeu três parlamentares e não pode abrir mão de uma cadeira — já que a primeira suplente, Bárbara Penna, está atualmente no Podemos.

Thiago teve uma reunião com o governador Eduardo Leite na manhã desta terça-feira (26) para comunicar da decisão.

— Não poderia assumir a Secretaria de Justiça sendo protagonista de uma injustiça nesta Casa. Governador foi cortês, entendeu e lastimou — disse o deputado.

O União Brasil tentou buscar na Justiça Eleitoral a garantia de que o partido teria a posse da cadeira de Thiago, caso ele deixasse a Assembleia. Neste caso, a vaga seria repassada para Ruy Irigaray. O partido argumenta que Bárbara deixou a sigla sem justa causa e que agiu com infidelidade partidária ao se filiar no Podemos, o que pode ser punido com a perda do cargo.

A Justiça entendeu que não poderia decidir que Bárbara Penna perderia o cargo, uma vez que ela nunca exerceu — portanto, ela seria a próxima na fila da suplência. A Mesa Diretora da Assembleia já havia dito que cumpriria as decisões judiciais. Bárbara diz que se sentia desprestigiada na legenda.

Leite e Thiago não consideram que o anúncio da troca no comando da secretaria antes da posse foi precipitado. O atual secretário, Fabrício Peruchin, seguirá no comando da pasta.