Direita já fez manifestações mais numerosas no Parcão

Basta comparar as imagens de vídeos e fotos para constatar que a direita já promoveu manifestações mais numerosas e mais representativas do que a realizada neste domingo (3) no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, como parte de uma mobilização nacional chamada “Reaja Brasil”. É verdade que o tempo chuvoso não ajudou, mas o público nem de longe se compara com o auge das manifestações contra a então presidente Dilma Rousseff ou a favor da Lava-Jato e de Jair Bolsonaro.

Com cartazes de “Fora Lula” e “Fora Moraes”, misturados a bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos, bolsonaristas vestidos de verde e amarelo protestaram contra as medidas cautelares impostas ao ex-presidente, que ficou impedido de participar das manifestações, já que não pode sair de casa à noite aos fins de semana.

A participação mais modesta do que em eventos anteriores pode ser explicada pela medida de Donald Trump, que usou a ação penal contra Bolsonaro como pretexto para o tarifaço de 50% que prejudica o agronegócio e a indústria do Rio Grande do Sul.

Mesmo assim, líderes políticos apoiados por empresários de setores afetados, como o senador Luis Carlos Heinze (PP) e os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo), Luciano Zucco, Giovani Cherini, Ubiratã Sanderson e Osmar Terra, do PL, revezaram-se no palanque para criticar o Supremo Tribunal Federal e o governo Lula.

Os manifestantes pediram anistia a Bolsonaro e aos mais de mil réus por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023 e bradaram pelo impeachment de Moraes. Em São Paulo, Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que nesta semana será protocolado o 30º pedido de impeachment do ministro apelidado de Xandão.

O requerimento deverá ter o mesmo destino dos outros 29, que não foram adiante porque não há disposição do presidente do Senado, David Alcolumbre, de abrir o processo de cassação do ministro e criar uma crise institucional. É por isso que uma das metas do PL na eleição de 2026 é aumentar o número de senadores, conquistar a presidência do Senado e afastar os ministros considerados inimigos - uma lista que começa por Alexandre de Moraes mas inclui outros indicados pelo presidente Lula neste ou em governos anteriores.

Junto ao palanque se destacava um cartaz em que estava escrito “Irmãos Zucco Juntos pelo RS”, referência ao deputado federal Luciano Zucco e a seu irmão Rodrigo, delegado de Polícia e deputado estadual pelo Republicanos. Um pouco mais discreto era o cartaz do vereador de Porto Alegre Jessé Sangali (PL), que pretende concorrer a deputado em 2026.