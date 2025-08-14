Desumano, professora, é aceitar que uma criança não aprenda e caia na marginalidade

Presidente do Cpers, Rosane Zan, criticou programa anunciado pelo governo do RS. Maí Yandara / Cpers / Divulgação

Se não tivesse sido registrado, você diria que é fake news. Ou que o repórter Ian Tâmbara entendeu errado. Mas está gravada a entrevista em que a presidente do Cpers, Rosane Zan, critica o plano anunciado pelo governador Eduardo Leite na quarta-feira (13) e que cria a figura do 14º salário para professores, diretores e servidores de escolas que atingirem a meta pactuada no início deste ano. Diz a professora Rosane que o pagamento de bônus pode gerar pressão e desumanizar o ensino da rede estadual.

Desumanizar, professora Rosane? Desumano é aceitar que uma criança não aprenda porque nasceu numa família pobre e desestruturada, com pais iletrados que não conseguem ajudar no tema de casa. Desumano é justificar o desastre da educação no Rio Grande do Sul como uma fatalidade e não procurar reverter esses índices.

Desumano é acreditar que há crianças que não aprendem porque são menos inteligentes, ou subnutridas, ou dispersivas. Desumano é ignorar os estudos da insuspeita professora Esther Pilar Grossi, que nos ensinou que todo mundo é capaz de aprender.

Ninguém ignora que existem crianças com autismo de grau 3 ou com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que não recebem tratamento adequado. Mas a maioria das crianças tem todas as condições para se alfabetizar na idade certa, como provam os Estados que resolveram desafiar o senso comum de que em realidades sociais adversas a aprendizagem é uma impossibilidade.

Avaliar é preciso para saber se uma criança está acompanhando o ritmo da turma ou ficando para trás. Porque se não está conseguindo acompanhar, significa que precisa de atenção. Os ricos contratam professores particulares, mas e os pobres? Devemos nos render ao fracasso escolar e, pior, aceitar que essa criança ou adolescente desista e caia na marginalidade?

Não, professora Rosane. A escola existe para reduzir as desigualdades sociais e permitir que os filhos dos pobres consigam ascender porque aprenderam a pensar, a questionar, a resolver problemas. Em qualquer profissão, a vida nos cobra metas, professora. Elas podem não vir especificadas em números, como o governo está fazendo, tendo o Ideb como parâmetro, mas existem. É por isso que algumas pessoas são promovidas, outras ficam estagnadas e um terceiro grupo não consegue trabalho mesmo quando sobram vagas.

Leia Mais Secretaria da Educação rejeita emenda de R$ 600 mil de Any Ortiz para escola de Guaíba

Se a forma como os governos vêm fazendo até aqui não mostrou resultados, por que não tentar alguma coisa diferente? No caso do Rio Grande do Sul, essa coisa diferente é um bônus em dinheiro, como fazem as empresas privadas conscientes, que dividem uma parte do lucro com os empregados quando atingem suas metas. Uma empresa sem pessoas não atinge metas. Uma escola sem professores empenhados não conseguirá melhorar as notas que traduzem o grau de aprendizagem.

ALIÁS