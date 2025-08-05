Desafio do MDB é encontrar candidatos competitivos a deputado federal

Hoje deputada estadual, Patricia Alba será candidata a federal, enquanto o marido, Marco, disputará vaga na Assembleia. Arquivo pessoal / Divulgação

A série de encontros que o MDB vem realizando no Interior — o último foi no sábado passado em Alegrete — tem dois objetivos principais: impulsionar a candidatura de Gabriel Souza ao governo do Estado, abrindo diálogo com aliados potenciais, e encontrar nomes competitivos para concorrer a deputado federal. O desafio do partido é evitar que se confirme a maldição de perder uma cadeira na Câmara a cada quatro anos.

Em 2026, o MDB não terá Marcio Biolchi, que vai deixar a vida pública, nem Osmar Terra, que foi para o PL. Além disso, o primeiro suplente, Giovani Feltes, foi eleito prefeito de Campo Bom e não será candidato à Câmara.

O mais votado, Alceu Moreira, deve concorrer à reeleição e trabalha para fazer 160 mil votos pelo menos, o que ajudaria a puxar outros candidatos. Alceu desistiu de disputar o Piratini, projeto que alimentava em 2022 e que foi frustrado pela aliança de Gabriel com Eduardo Leite, motivo do afastamento entre os dois antigos companheiros e amigos.

Alceu não vai trabalhar para Gabriel, nem atrapalhar. Está decidido a cuidar da própria carreira e da elaboração de um projeto nacional de governo, pela Fundação Ulysses Guimarães. Essa proposta, que ele chama de “um projeto de país” será apresentada para os partidos e candidatos que pedirem o apoio do MDB.

Para compensar a saída de Biolchi, Terra e Feltes da nominata federal, o MDB apostará na ascensão de três deputados estaduais: o presidente estadual do partido Vilmar Zanchin, o hoje secretário dos Transportes Juvir Costella e Patrícia Alba.

Em 2022, Patrícia concorreu a estadual e foi eleita. Seu marido, o ex-prefeito de Gravataí Marco Alba, tentou uma vaga na Câmara e ficou na suplência. Agora, os dois inverteram os papéis. Patrícia tentará ser deputada federal e Alba, estadual.

As outras apostas são a delegada Márcia Scherer, de Lajeado, que foi segunda suplente na eleição de 2018, com 28 mil votos, e chegou a assumir a cadeira. Pela Região da Serra deve concorrer o vereador Moises Scussel, de Bento Gonçalves.

Também devem ser candidatos o ex-presidente da Famurs e ex-prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, a ex-vereadora Lourdes Sprenger, de Porto Alegre, o atual vereador Rafael Fleck, a vereadora Daiane Hanich, de Novo Hamburgo, e a vice-prefeita de Venâncio Aires, Izaura Landim.