Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Investigação parlamentar
Deputados instalam CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia

Primeira reunião para definir relatoria e plano de trabalho será no dia 20

Henrique Ternus

