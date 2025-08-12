Deputados instalam CPI das concessionárias de energia elétrica na Assembleia

Presidentes da CPI, Miguel Rossetto (esq.), e da Assembleia, Pepe Vargas, durante ato de instalação da CPI nesta terça-feira (12). Lauro Alves / ALRS / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Está instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a prestação de serviço das concessionárias de energia elétrica no Rio Grande do Sul. Pelos próximos 120 dias, os 12 deputados que integram o grupo vão se debruçar sobre a atuação de CEEE Equatorial e RGE, alegando que há "recorrentes falhas" por parte das empresas no fornecimento e restabelecimento da energia.

A primeira reunião da CPI está marcada para o dia 20 de agosto, quando vai ocorrer a eleição da relatoria e da vice-presidência, além da aprovação do plano de trabalho, que deve indicar quem serão as testemunhas convocadas para depor na Assembleia e qual será o caminho de investigação. Por ser o proponente da comissão, o presidente será o deputado Miguel Rossetto (PT).

— Queremos avaliar a capacidade operacional das empresas, se têm condições de responder por suas obrigações e os investimentos necessários para a qualidade da rede. Vamos trabalhar de uma forma responsável, dedicada, intensa para escutarmos a sociedade gaúcha e construirmos um diagnóstico rigoroso das razões dessas falhas recorrentes na oferta desse serviço público tão importante para a nossa população. Que, aliás, paga e paga bem por esse serviço — destacou o petista, que não quer reduzir os trabalhos de investigação ao debate sobre a privatização da CEEE.

Para o presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT) — que oficializou a instalação da CPI —, é importante para apurar os "graves problemas" de fornecimento de energia elétrica no Estado.

— Essa CPI indica o enorme descontentamento da população gaúcha em relação a essas constantes falhas no restabelecimento de energia elétrica nos momentos em que há queda do fornecimento.

O número de vagas para cada bancada foi distribuído de acordo com o tamanho dos partidos no Legislativo. Como esperado, o governo Eduardo Leite terá maioria na comissão — e, portanto, deve conseguir eleger o relator.

Leia Mais Deputado propõe emenda para impedir apoio do governo gaúcho ao desfile da Portela

Veja a lista dos integrantes: