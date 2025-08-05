Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Meia volta, volver
Deputados da base pedem que Leite revogue decretos que criam penduricalhos no governo do RS

Às vésperas do recesso, governador publicou decreto que cria a licença compensatória para procuradores e auditores da Fazenda

Henrique Ternus

