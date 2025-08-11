Deputado propõe emenda para impedir apoio do governo gaúcho ao desfile da Portela

Felipe Camozzato apelidou de "anti-Portela" emenda que protocolou ao projeto que cria Instituto Cultural do Banrisul. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O deputado Felipe Camozzato (Novo) quer evitar que o governo do Rio Grande do Sul apoie o desfile da Portela no Carnaval do Rio de Janeiro. Em junho deste ano, o Piratini indicou que apoiaria financeiramente o desfile da Portela, do Rio de Janeiro, que vai celebrar a cultura afro-gaúcha — ideia da qual desistiu mais tarde.

Camozzato argumenta que o projeto de lei do Executivo que cria o Instituto Cultural e Social do Banrisul permitiria ao banco estatal financiar eventos culturais fora do Estado. Para impedir essa possibilidade, o parlamentar apresentou uma emenda — apelidada por ele de “anti-Portela” — que propõe incluir no projeto um artigo que veda a subvenção, direta ou indireta, a atividades culturais, recreativas ou festivas que, segundo ele, não tenham vínculo com o desenvolvimento social, histórico e educacional do Rio Grande do Sul. O deputado cita diretamente “escolas de samba e entidades carnavalescas”.

— Uma vez criado, o Banrisul, por meio do Instituto, teria potencial para patrocinar diversas iniciativas. Nosso objetivo com a emenda anti-Portela é evitar que o dinheiro dos gaúchos seja usado para financiar projetos que promovam o governo e não o Rio Grande do Sul — afirma Camozzato.

O que diz o projeto

O texto do projeto de lei autoriza a criação do instituto, define sua estrutura administrativa e estabelece que o caixa da nova entidade — uma associação sem fins lucrativos — será composto por bens doados pelo próprio Banrisul, mantenedoras, patrocinadores e doações.

“A atuação ativa do Banrisul no fomento da vida cultural do Estado reafirma sua identidade como o Banco dos Gaúchos — comprometido com resultados financeiros, bem-estar coletivo, cidadania e desenvolvimento humano. Investir em cultura e em projetos sociais é investir na alma do povo gaúcho. Desse modo, a criação do Instituto Cultural Banrisul representa um elo estratégico entre tradição e inovação, assim como entre a valorização da identidade regional e os desafios impostos por um mundo em constante transformação”, diz trecho da justificativa.

Em junho, a Portela anunciou que o enredo para o desfile de 2026 celebrará a negritude gaúcha: “O mistério do Príncipe Bará: a oração do Negrinho e a ressurreição de sua coroa sob o céu aberto do Rio Grande”. O fio condutor será o Príncipe Custódio — líder de origem africana que chegou a Porto Alegre no início do século 20 e se tornou figura de grande influência religiosa e política.

Na ocasião, o Piratini justificou que a presença no Carnaval carioca seria uma “oportunidade de o Rio Grande do Sul exaltar a contribuição afro-gaúcha na formação da identidade cultural brasileira”.