Deputado gaúcho compara Brasil de hoje à ascensão de Hitler na Alemanha nazista

Deputado Tiago Simon falou sobre a situação do Brasil em discurso na tribuna da Assembleia nesta quarta-feira (6). Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Ao discursar na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Tiago Simon (MDB) fez duras críticas ao ministro do STF Alexandre de Moraes. O parlamentar comemorou o fato de que o Senado está perto de recolher as assinaturas necessárias para abrir um processo de impeachment de Xandão.

Para o deputado, filho mais velho do ex-senador Pedro Simon, o Brasil vive uma crise institucional, moral e civilizatória, marcada por uma “escalada autoritária” promovida por Moraes. Ele denunciou o que chamou de relativização de direitos e a supressão da liberdade de expressão.

— A retirada de Alexandre de Moraes não é um capricho político. O Brasil já cruzou a linha do arbítrio institucionalizado e a retomada da normalidade democrática vai demandar mais do que uma conduta apaziguadora — criticou.

Durante o discurso, Simon afirmou que não é possível "fingir que há uma normalidade das instituições" nem que há "plena liberdade institucional". O deputado denunciou uma suposta perseguição a opositores políticos, acusando o STF de agir como um partido e o Legislativo federal de ter se “apequenado”.

Ao citar a necessidade de se retomar a democracia "com firmeza", Tiago Simon comparou o cenário atual do Brasil à ascensão da Alemanha Nazista — o que posteriormente motivou o início da Segunda Guerra Mundial.

— Não adianta buscar a conciliação com os tiranos. A leniência com o autoritarismo só faz retardar o colapso. Quando a Alemanha se agigantava com o nazismo, Churchill se levantou com uma voz dissonante, dizendo que não haveria como ter concessão com a tirania. Há uma frase conhecida dele, que entre a guerra e a desonra, escolhemos a desonra e ganharemos a guerra. Moraes caminha para o isolamento. Alexandre de Moraes cometeu uma ruptura constitucional e vai pagar por isso, porque soberano é o povo — discursou.