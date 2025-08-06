Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Alucinação histórica 
Notícia

Deputado gaúcho compara Brasil de hoje à ascensão de Hitler na Alemanha nazista

Tiago Simon (MDB) fez duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes e disse que "não adianta buscar conciliação com tiranos"

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS