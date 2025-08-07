Deputado diz que não comparou Brasil de hoje à Alemanha nazista e só fez uma "crítica política legítima"

Deputado Tiago Simon falou sobre a situação do Brasil em discurso na tribuna da Assembleia na quarta-feira (6). Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

O deputado Tiago Simon (MDB) contestou a interpretação da coluna sobre o discurso pronunciado por ele na Assembleia na quarta-feira (6), quando mencionou uma frase atribuída a Winston Churchill à época da ascensão de Hitler na Alemanha nazista. Em nota, Simon disse que não comparou o Brasil de hoje à ascensão de Hitler na Alemanha nazista.

Simon entendeu que a manchete publicada pela coluna não reflete a intenção do seu discurso, que não tinha como objetivo comparar o Brasil à Alemanha Nazista. A ideia da analogia, segundo o próprio deputado, era ressaltar os "dilemas enfrentados pelos democratas diante da necessidade de conter processos autoritários".

"Meu pronunciamento teve como objeto a grave crise institucional que atravessamos e a expectativa, naquele momento, de se obter as assinaturas necessárias para a abertura da CPI no Senado Federal sobre o abuso de autoridade; um instrumento democrático para conter os avanços autoritários do Judiciário, personificados na figura do ministro Alexandre de Moraes", diz trecho de nota enviada à coluna pelo deputado (leia a íntegra abaixo).

Em outra parte do texto, Tiago Simon explica que a menção que fez ao levante de Winston Churchill frente à ascensão da Alemanha nazista foi utilizada para "destacar a urgência de uma coragem moral e política por parte dos democratas de hoje, diante da erosão progressiva das garantias constitucionais".

"A intenção da manifestação foi reconhecer que o Brasil atravessa um processo grave de enfraquecimento de suas instituições democráticas, impulsionado pela hipertrofia do Poder Judiciário e pela postura autoritária do ministro Alexandre de Moraes — situação que vem sendo apontada, inclusive, por ex-ministros do próprio STF".

Manifestação na tribuna

Simon criticava a atuação do ministro do STF Alexandre de Moraes, a quem chamou de "tirano da toga", durante discurso na Assembleia na sessão desta quarta-feira. O deputado também defendeu o impeachment do magistrado, que teria promovido uma "escalada autoritária que gerou uma crise institucional, moral e civilizatória no Brasil".

Ao citar a necessidade de se retomar a democracia "com firmeza", Tiago Simon fez uma analogia envolvendo a ascensão da Alemanha nazista e a reação do então primeiro-ministro inglês, Winston Churchill.

— Não adianta buscar a conciliação com os tiranos. A leniência com o autoritarismo só faz retardar o colapso. Quando a Alemanha se agigantava com o nazismo, Churchill se levantou com uma voz dissonante, dizendo que não haveria como ter concessão com a tirania. Há uma frase conhecida dele, que entre a guerra e a desonra, escolhemos a desonra e ganharemos a guerra (a frase atribuída a Churchill é "entre a desonra e a guerra, escolheram a desonra e terão a guerra"). Moraes caminha para o isolamento. Alexandre de Moraes cometeu uma ruptura constitucional e vai pagar por isso, porque soberano é o povo — discursou.

Nota na íntegra

Nota de Esclarecimento

Em relação à matéria intitulada 'Deputado gaúcho compara Brasil de hoje à ascensão de Hitler na Alemanha nazista', cabe um esclarecimento necessário, diante da inadequação do título atribuído à cobertura do discurso que proferi na tribuna da Assembleia Legislativa.

Em nenhum momento comparei o Brasil ao regime nazista, tampouco tracei paralelos com elementos históricos, ideológicos ou institucionais que caracterizam a ascensão do nazismo. Essa leitura me preocupa, pois envolve algo de extrema gravidade: a imputação de que eu teria associado o Brasil atual a um dos regimes mais bárbaros e totalitários da história.

Meu pronunciamento teve como objeto a grave crise institucional que atravessamos e a expectativa, naquele momento, de se obter as assinaturas necessárias para a abertura da CPI no Senado Federal sobre o abuso de autoridade; um instrumento democrático para conter os avanços autoritários do Judiciário, personificados na figura do ministro Alexandre de Moraes.

A única menção à Alemanha nazista ocorreu ao evocar a conhecida divergência entre dois líderes britânicos (Chamberlain e Churchill) e suas posturas diante da ameaça representada não apenas por Adolf Hitler, mas também por outros movimentos autoritários da época, como o fascismo italiano, que também foi mencionado no discurso.

A analogia feita (e esta sim foi clara) dizia respeito aos dilemas enfrentados pelos democratas diante da necessidade de conter processos autoritários e da impossibilidade de estabelecer acordos com aqueles que atentam contra a democracia e agem com traços típicos de tirania.

Trata-se, portanto, de uma analogia histórica sobre o papel dos líderes e sobre o valor da firmeza moral e política frente a ameaças autoritárias; e não de uma comparação entre o Brasil e o nazismo. A comparação proposta não foi entre contextos históricos, mas entre posturas diante de ameaças à liberdade política. Jamais afirmei, e tenho convicção, que não há qualquer ameaça de cunho nazista no contexto político brasileiro atual.

A intenção da manifestação foi reconhecer que o Brasil atravessa um processo grave de enfraquecimento de suas instituições democráticas, impulsionado pela hipertrofia do Poder Judiciário e pela postura autoritária do ministro Alexandre de Moraes — situação que vem sendo apontada, inclusive, por ex-ministros do próprio STF. Como afirma Marco Aurélio Mello, “quando juízes se tornam parte do conflito político, a democracia adoece”.

Evocar Churchill neste discurso não teve como objetivo comparar realidades nacionais, mas sim destacar a urgência de uma coragem moral e política por parte dos democratas de hoje, diante da erosão progressiva das garantias constitucionais.

Como democrata e defensor intransigente das liberdades, sinto profundo incômodo com o título da matéria. O MDB, partido ao qual pertenço, foi forjado na resistência ao autoritarismo e na defesa das liberdades e na luta pela redemocratização. Essa é a minha história e a história que continuo honrando.

Por fim, escrevo esta nota, respeitosamente, como forma de esclarecer com mais exatidão o teor do pronunciamento e evitar interpretações distorcidas.