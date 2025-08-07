Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Contraponto
Deputado diz que não comparou Brasil de hoje à Alemanha nazista e só fez uma "crítica política legítima"

Em discurso sobre Alexandre de Moraes, na quarta-feira, Tiago Simon (MDB) citou frase atribuída Churchill à época da escalada de Hitler 

Henrique Ternus

