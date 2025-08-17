Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Casa lotada 
Deputado Dimas Costa reúne 1,6 mil pessoas em festa de aniversário

Eduardo Leite prestigiou a comemoração e interpretou "Canto Alegretense", "Castelhana", "Querência Amada" e "Evidências"

