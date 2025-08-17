Deputado Dimas Costa reúne 1,6 mil pessoas em festa de aniversário

Prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, e deputado Lucas Redecker, apostas do PSD, participaram da celebração Tiago Raupp / Divulgação

Teve até show do governador Eduardo Leite no aniversário do deputado Dimas Costa (PSD), que comemorou os 44 anos no sábado à noite no CTG Aldeia dos Anjos, em Gravataí, em festa com mais de 1,6 mil pessoas. Além de Leite, participaram o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o deputado federal Lucas Redecker e o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon. Lucas é um dos deputados que o PSD espera conquistar na janela de 2026.

Em seu discurso, Dimas relembrou algumas das principais entregas de seu mandato e agradeceu pelo carinho dos amigos:

— Receber esse carinho e essa confiança renova a minha energia e responsabilidade de seguir trabalhando ainda mais por Gravataí, pela Região Metropolitana e pelo Rio Grande do Sul.

Leite ajudou a animar a festa cantando e chamando o coro do público ao interpretar Canto Alegretense, Castelhana, Querência Amada e Evidências.