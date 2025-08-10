Assembleia define composição da CPI que investigará a atuação da CEEE Equatorial e da RGE

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.
Foram definidos os 12 deputados estaduais que formarão a CPI da Assembleia Legislativa para investigar a prestação de serviços da CEEE Equatorial e da RGE. Os nomes foram indicados pelos líderes de bancada e a composição deverá ser oficializada nesta segunda (11).
O número de vagas foi distribuído de acordo com o tamanho dos partidos no Legislativo. Como esperado, o governo Eduardo Leite terá maioria na comissão.
Autor do requerimento, Miguel Rossetto (PT) será o presidente. O vice e o relator deverão ser membros da base do governo. As concessionárias informaram que estão à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
Veja a lista dos indicados:
- PT - Miguel Rossetto, Jeferson Fernandes e Laura Sito
- PP - Marcus Vinícius e Issur Koch
- MDB – Luciano Silveira
- Republicanos - Capitão Martim
- PSB – Elton Weber
- União Brasil - Aloísio Classmann
- PSDB – Valdir Bonatto
- PL - Paparico Bacchi
- PDT – Airton Artus
Antídoto ao populismo
Começou a tramitar na Assembleia proposta para exigir estimativa de impacto financeiro em todos os projetos apresentados por deputados. Os autores são Guilherme Pasin e Rodrigo Lorenzoni, do PP. Hoje, a obrigação se restringe a iniciativas do governo.
Trabalho interrompido
O publicitário Zeca Honorato confirmou à coluna que interrompeu o trabalho na preparação de Luciano Zucco (PL) para a campanha ao Palácio Piratini em 2026. Segundo ele, as atividades em Brasília “engoliram” a agenda do deputado:
— Sempre foi o Zucco e sua família que vieram me procurar. Isso me honra. Mas no momento não estou mais trabalhando em sua preparação para 2026. Os fatos de Brasília e EUA nem deixam tempo para isso — relatou Zeca.
Zucco diz que não houve rompimento e que os dois seguem amigos e trabalham por demandas.