Assembleia define composição da CPI que investigará a atuação da CEEE Equatorial e da RGE

Foram definidos os 12 deputados estaduais que formarão a CPI da Assembleia Legislativa para investigar a prestação de serviços da CEEE Equatorial e da RGE. Os nomes foram indicados pelos líderes de bancada e a composição deverá ser oficializada nesta segunda (11).

O número de vagas foi distribuído de acordo com o tamanho dos partidos no Legislativo. Como esperado, o governo Eduardo Leite terá maioria na comissão.

Autor do requerimento, Miguel Rossetto (PT) será o presidente. O vice e o relator deverão ser membros da base do governo. As concessionárias informaram que estão à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

Veja a lista dos indicados:

PT - Miguel Rossetto, Jeferson Fernandes e Laura Sito

- Miguel Rossetto, Jeferson Fernandes e Laura Sito PP - Marcus Vinícius e Issur Koch

- Marcus Vinícius e Issur Koch MDB – Luciano Silveira

– Luciano Silveira Republicanos - Capitão Martim

- Capitão Martim PSB – Elton Weber

– Elton Weber União Brasil - Aloísio Classmann

- Aloísio Classmann PSDB – Valdir Bonatto

– Valdir Bonatto PL - Paparico Bacchi

- Paparico Bacchi PDT – Airton Artus

Antídoto ao populismo

Começou a tramitar na Assembleia proposta para exigir estimativa de impacto financeiro em todos os projetos apresentados por deputados. Os autores são Guilherme Pasin e Rodrigo Lorenzoni, do PP. Hoje, a obrigação se restringe a iniciativas do governo.

Trabalho interrompido

O publicitário Zeca Honorato confirmou à coluna que interrompeu o trabalho na preparação de Luciano Zucco (PL) para a campanha ao Palácio Piratini em 2026. Segundo ele, as atividades em Brasília “engoliram” a agenda do deputado:

— Sempre foi o Zucco e sua família que vieram me procurar. Isso me honra. Mas no momento não estou mais trabalhando em sua preparação para 2026. Os fatos de Brasília e EUA nem deixam tempo para isso — relatou Zeca.