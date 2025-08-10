Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Doze nomes
Assembleia define composição da CPI que investigará a atuação da CEEE Equatorial e da RGE

Deputados foram indicados por líderes de bancadas e a lista deverá ser oficializada nesta segunda

Paulo Egídio

