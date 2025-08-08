Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Discussão essencial 
Notícia

Debate na Assembleia aponta necessidade de psicólogos, mediação de conflitos e infraestrutura nas escolas

Professores participaram de encontro promovido pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, presidida por Patrícia Alba (MDB)

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS