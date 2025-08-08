Debate na Assembleia aponta necessidade de psicólogos, mediação de conflitos e infraestrutura nas escolas

Deputada Patrícia Alba (centro) comandou discussão sobre violência nas escolas. Raul Pereira / ALRS / Divulgação

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa deu início, nesta sexta-feira (8), ao ciclo de debates “Educação Agora”, com uma audiência pública realizada no Plenarinho e conduzida pela deputada Patrícia Alba (MDB), presidente do grupo. Neste primeiro encontro, professores e especialistas debateram o enfrentamento às violências e valorização da escola.

Durante a abertura, Patrícia Alba destacou a urgência de enfrentar o cenário de insegurança nas escolas, marcado por agressões, bullying, ameaças e episódios trágicos como o ocorrido em Estação, no Norte gaúcho. Para a deputada, é necessário enfrentar a situação com ações coordenadas e políticas públicas robustas:

— O objetivo central é contribuir de forma efetiva nos novos planos nacional e estadual de Educação, que irão nortear as políticas educacionais na próxima década. O enfrentamento às violências e a valorização da escola é um tema urgente e essencial. Vivemos um tempo em que o espaço escolar, que deveria ser sinônimo de paz, acolhimento e crescimento, tem sido palco de medo — enfatizou a deputada.

Entre as propostas apresentadas pela parlamentar, estão o fortalecimento das Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência nas Escolas (Cipaves), ampliação de equipes de mediação de conflitos, adoção de protocolos de segurança e investimentos em programas permanentes de educação para a paz.

— Educar é mais do que transmitir conteúdo, é construir um projeto para o futuro, formar pessoas críticas, conscientes e preparadas para viver em sociedade, mas para isso precisamos garantir condições reais de ensino e aprendizagem, segurança, infraestrutura, apoio psicológico, formação continuada e diálogo permanente com a comunidade escolar — concluiu.

O debate ocorreu no mesmo dia em que aulas foram suspensas nas escolas municipais de Novo Hamburgo e Estância Velha, no Vale do Sinos, após a divulgação de um suposto ataque a uma escola. Nesta sexta, policiais da Brigada Militar reforçaram a segurança em instituições que permaneceram abertas nas duas cidades.

Preocupação com saúde mental

Os três professores convidados para palestrarem na audiência pública destacaram a necessidade de atenção aos transtornos psicológicos dos alunos e do acolhimento aos estudantes que são afetados pela violência escolar.

A professora Luciene Tognetta, do Departamento de Psicologia da Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Universidade Estadual Paulista (Unesp), sustentou que a violência escolar deve ser identificada e caracterizada de acordo com sua natureza, distinguindo agressões de manifestações perturbadoras da ordem.

Ela apontou a presença de violências estruturais, como bullying e cyberagressão, muitas vezes motivadas por preconceitos, e alertou para o crescimento de problemas emocionais entre estudantes após a pandemia, como ansiedade, solidão e automutilação. Para ela, o currículo escolar deve incluir debates sobre preconceito, misoginia, discurso de ódio e radicalização juvenil.