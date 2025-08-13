Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Reação ao tarifaço
Análise

De improviso, Lula diz que soberania do Brasil é intocável e que governo Trump está fazendo bravata

Bandeira do Brasil ficou em destaque durante anúncio de medidas para socorrer exportadores

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS