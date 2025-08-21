Como os movimentos de Malafaia e da família Bolsonaro influenciam na eleição de 2026

Bolsonaro e Malafaia, em imagem de arquivo. Miguel SCHINCARIOL / AFP

A sequência de áudios e mensagens de textos divulgada nas últimas horas expõe divergências entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos, e mostra que o pastor Silas Malafaia é uma espécie de ombudsman da família.

Nesses áudios, encontrados nos telefones apreendidos de Bolsonaro, fica evidente a articulação para livrá-lo da condenação e confirma o que já se suspeitava: a briga pela anistia não é, como diziam os discursos, para os militantes do 8 de Janeiro.

Em uma das mensagens, o próprio Eduardo alerta que Trump deu o pontapé inicial (com o tarifaço), mas que é preciso pressionar o Congresso pela anistia, porque daqui a pouco os Estados Unidos o deixarão de lado para cuidar dos seus próprios interesses.

Bolsonaro reconhece que não tem chance de mudar seu destino no Supremo porque "ele" (o ministro Alexandre de Moraes) é irredutível.

Malafaia não fala como um líder religioso, mas como um orientador político que conversa na base do palavrão e dos arroubos. Na mensagem em que carimbou Eduardo como "babaca", ele elogia o outro filho de Bolsonaro, o senador Flavio, que condenou o tarifaço e foca na anistia. Diz que Eduardo deu a Lula o discurso da soberania.

A pesquisa Quaest de intenção de voto divulgada nesta quinta-feira (21) mostra que o pastor tem razão. Comparada com a pesquisa feita em julho, esta mostra que Lula cresceu em todos os cenários de primeiro e segundo turnos.

Como o fato novo foi o tarifaço e a afronta de Trump à soberania brasileira, a conclusão é óbvia: a família Bolsonaro não só se transformou em cabo eleitoral de Lula, como está prejudicando os demais possíveis candidatos da direita.

Lula lidera em todos os cinco cenários de primeiro turno, com índices que variam de 34%, na simulação que inclui Jair Bolsonaro (28%), a 35% nas que têm Michele Bolsonaro (21%) e Tarcísio de Freitas (17%). Em todos, Ciro Gomes vem em terceiro lugar, seguido de Ratinho Júnior. Romeu Zema é o último. Eduardo Leite não aparece nas simulações de primeiro turno.

Na pesquisa anterior, Lula aparecia tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora, a vantagem em um eventual segundo turno é de oito pontos percentuais (43% a 35%).

Em uma disputa direta com Bolsonaro, que está inelegível, o placar é ainda mais favorável ao presidente: 47% a 35%. Em uma simulação com Michelle Bolsonaro como candidata, o resultado é quase igual: 47% a 34%.

Com os demais candidatos em um eventual segundo turno, a vantagem varia de 10 a 16 pontos:

Lula 44% x Ratinho Júnior 34%

x Ratinho Júnior Lula 46% x Romeu Zema 31%

x Romeu Zema Lula 47% x Eduardo Bolsonaro 32%

x Eduardo Bolsonaro Lula 46% x Eduardo Leite 30%

x Eduardo Leite Lula 47% x Ronaldo Caiado 31%

x Ronaldo Caiado Lula 48% x Flavio Bolsonaro 32%

