Como o tarifaço de Trump impacta na eleição presidencial de 2026

Lula ampliou vantagem sobre adversários no Datafolha. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

Se alguém tinha dúvidas sobre o impacto do tarifaço de Donald Trump na sucessão presidencial no Brasil, pode analisar a pesquisa do Datafolha sobre diferentes ângulos para concluir que o movimento capitaneado por Eduardo Bolsonaro foi um tiro no pé — dele e dos outros possíveis candidatos da família.

O dado mais relevante é que 61% dos eleitores entrevistados rejeitam candidato a presidente que prometer indulto a Bolsonaro. Esse compromisso já foi assumido com maior ou menor ênfase por Tarcísio Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo), Ratinho Júnior (PSD) e Ronaldo Caiado (União Brasil). Nenhum dos quatro compareceu aos atos em defesa de Bolsonaro neste domingo (3).

As manifestações podem impressionar pelas fotos que mostram milhares de apoiadores vestidos de verde e amarelo em diferentes cidades, mas não servem como termômetro da disposição do eleitorado. Mesmo a maior delas, a da Avenida Paulista, representa uma parcela ínfima dos eleitores de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil.

A ausência dos quatro governadores que, em princípio, disputam os eleitores de Bolsonaro, diz muito sobre o medo de colar a imagem à de um ex-presidente que está sendo julgado por tentativa de golpe e teve de ficar em casa, com tornozeleira. O governador Eduardo Leite (PSDB), que seria a terceira opção do PSD, depois de Tarcísio e de Ratinho, é o único que critica o ex-presidente com alguma veemência.

— Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro. Onde estão? Era para estarem aqui. Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar trouxa. Estão com medo do STF, arrumaram desculpa. Por isso que é 2026 é Bolsonaro — vociferou Malafaia.

Tarcísio, que participara de outros atos ao lado de Bolsonaro, desta vez alegou que não poderia estar na Paulista porque faria um procedimento hospitalar.

Dos possíveis candidatos à sucessão do presidente Lula, só a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho mais velho de Jair, Flávio. Ela optou por participar da manifestação no Pará e sofreu críticas de aliados que gostariam de vê-la no palanque da Avenida Paulista, em São Paulo, comandado pelo pastor Silas Malafaia.

Flavio discursou no Rio de Janeiro e trocou os pés pelas mãos ao comparar o ministro Alexandre de Moraes a Hitler (e a outros ditadores sanguinários) — sinal de que faltou às aulas de história ou que aposta na ignorância dos apoiadores da família.

Em Belém, Michelle chamou Lula de "irresponsável, mentiroso e cachaceiro sem-vergonha". RAIMUNDO PACCÓ / AGÊNCIA ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Michelle deixou de lado a pastora evangélica e assumiu o palavreado da família Bolsonaro. Chamou Lula de “irresponsável", "mentiroso" e "cachaceiro sem-vergonha".

— Ele (Lula) não é macho para assumir as suas falas — discursou.

A pesquisa do Datafolha mostra que em um eventual segundo turno Lula ampliou a vantagem sobre Eduardo, Michelle e Flavio. No primeiro turno, teria uma distância bastante significativa de todos os adversários que se apresentaram até aqui. Na esteira do tarifaço, até o discreto vice-presidente Geraldo Alckmin, encarregado de negociar com os setores prejudicados, aparece como alternativa viável no caso de Lula não ser candidato à reeleição. Alckmin empataria com Tarcísio (que ainda não assumiu a candidatura) no primeiro e no segundo turnos.