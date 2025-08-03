Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições 
Análise

Como o tarifaço de Trump impacta na eleição presidencial de 2026

Pesquisa do Datafolha mostra que 61% dos eleitores rejeitam candidato que prometa indulto a Bolsonaro

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS