Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Partiu Futuro Reconstrução
Notícia

Cinco jovens gaúchos atingidos pela enchente são selecionados para intercâmbio na Espanha 

Quinteto atua como aprendiz por meio de programa do governo do RS

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS