Cinco jovens gaúchos atingidos pela enchente são selecionados para intercâmbio na Espanha 

Cinco jovens gaúchos — três de Porto Alegre e dois de Canoas — foram selecionados para um intercâmbio cultural em Barcelona e Valencia, na Espanha. O quinteto participa do programa Partiu Futuro Reconstrução, do governo do Estado, criado para dar suporte a jovens de 14 a 22 anos atingidos pela enchente e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem está promovendo o intercâmbio é a Renapsi, uma entidade qualificadora contratada pelo Estado para acompanhar os jovens e cuidar da parte operacional do programa. A empresa é responsável por atender Porto Alegre e Canoas e, por isso, só foram selecionados jovens dessas cidades para a viagem.

Dentre os critérios de seleção, foram analisados o desempenho escolar e na participação do programa, considerando assiduidade, participação nas aulas e comportamento.

Os jovens selecionados terão todas as despesas da viagem pagas pela Renapsi, incluindo emissão de documentação, passagens aéreas, hospedagem, alimentação, translados e passeios. A viagem pelas duas cidades espanholas ocorrerá em outubro deste ano e deve durar sete dias, mas o roteiro ainda não está definido.

— Participar de um intercâmbio é muito mais do que conhecer um novo país, é abrir portas para o conhecimento e para uma visão de mundo mais ampla. Desejo que essa experiência única seja repleta de descobertas, amizades e aprendizados que acompanhem os alunos por toda a vida. Eles representam o futuro do nosso Rio Grande, e tenho certeza de que voltarão ainda mais preparados para transformá-lo — ressaltou o secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel.

Lançado em 2024, o Partiu Futuro Reconstrução selecionou 1,5 mil jovens atingidos pela enchente no RS, entre estudantes e egressos da rede pública de ensino, que têm atuado como jovens aprendizes em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande.

Jovens selecionados

Impactados pela enchente, os cinco jovens celebram a oportunidade de viajar para fora do país. Todos eles relatam empolgação com a possibilidade de aprender sobre novas culturas e idiomas, além da conexão com novas pessoas.

Confira quem são os jovens selecionados:

Vitor Eduardo Moraes dos Santos

Vitor tem 16 anos e é de Canoas. Arquivo pessoal / Secretaria do Desenvolvimento Social / Divulgação

Idade: 16 anos

Cidade: Canoas

Onde atua: Secretaria Municipal de Assistência Social de Canoas

Impacto da enchente na sua vida:

— A enchente foi inesperada, não pensei que chegaria na minha casa. Havia evacuação um dia antes. Impactou muito emocionalmente a minha família por ver a casa devastada. Fiquei duas semanas na casa de parentes. A casa teve perda total, conseguindo salvar somente utensílios de cozinha.

Expectativa para o intercâmbio:

— Estou muito animado para o intercâmbio. Espero conseguir aprender sobre a cultura e a língua do país, adquirir novas experiências e conhecer novas pessoas.

Nyara Victória Prudêncio Romero

Nyara tem 17 anos e é de Porto Alegre. Arquivo pessoal / Secretaria do Desenvolvimento Social / Divulgação

Idade: 17 anos

Cidade: Porto Alegre

Onde estuda: Escola Estadual de Ensino Normal 1º de Maio

Onde atua: Equipe de Patrimônio

Impacto da enchente na sua vida:

— O impacto foi que tive que sair de casa e depois da enchente ajudar a minha mãe a comprarmos o que perdemos.

Expectativa para o intercâmbio:

— Minha expectativa é conhecer a cultura, aprender, conhecer novos lugares e aproveitar bastante os 7 dias.

Lukas Scheibler Kalkmann

Lukas tem 15 anos e é de Porto Alegre; Arquivo pessoal / Secretaria do Desenvolvimento Social / Divulgação

Idade: 15 anos

Cidade: Porto Alegre

Onde estuda: IFRS Campus Restinga- Ensino médio integrado ao Técnico

Onde atua: Cecopam Porto Alegre

Impacto da enchente na sua vida:

— A minha família e eu fomos atingidos diretamente pela enchente. A nossa casa tem 2 andares, porém, o 1° andar é a garagem. Quando começou a enchente tivemos que sair de casa porque a água batia no peito. Então ficamos na casa dos meus avós por um mês até a água baixar. Depois, voltamos e limpamos a casa, ficamos sem aulas presenciais por pelo menos dois meses.

Expectativa para o intercâmbio:

— No intercâmbio eu espero aprender bastante sobre a cultura local e seu impacto no país. Também gostaria muito de falar com um indivíduo nativo desse lugar.

Évelin Staczak de Oliveira

Évelin tem 18 anos e é de Porto Alegre. Arquivo pessoal / Secretaria do Desenvolvimento Social / Divulgação

Idade: 18 anos

Cidade: Porto Alegre

Onde estuda: Raul Pilla

Onde atua: DMLU – Extremo Sul

Impacto da enchente na sua vida:

— Minha casa não foi atingida diretamente, mas o período das enchentes foi muito difícil e impactou bastante a cidade. Mesmo sem perdas materiais, ver tantas pessoas sofrendo de perto me fez refletir sobre empatia, solidariedade e a importância de ajudar quem precisa.

Expectativa para o intercâmbio:

— Estou muito animada com essa oportunidade! Vai ser uma experiência única de conhecer outro país, trocar vivências, aprender coisas novas e voltar com ainda mais vontade de fazer a diferença. Quero aproveitar ao máximo cada momento!

Monica Letícia da Rosa Schmidt

Monica tem 19 anos e é de Canoas. Arquivo pessoal / Secretaria do Desenvolvimento Social / Divulgação

Idade: 19 anos

Cidade: Canoas

Onde estuda: Unilasalle Canoas

Onde atua: Conselho Tutelar Canoas

Impacto da enchente na sua vida:

— A enchente chegou em um período inesperado na minha vida. O mês de maio de 2024 vai ficar marcado pra sempre. Além das perdas materiais e dos medos que surgiram, carrego desde então algumas sequelas psicológicas que me mudaram de certa forma. Em novembro do mesmo ano, comecei um programa de aprendizagem, o que me ajudou a evoluir profissionalmente e psicologicamente.

Expectativa para o intercâmbio: