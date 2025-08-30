Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Homenagem póstuma
Centro de Pesquisa do novo hospital do GHC terá o nome de Luis Fernando Verissimo

Decisão foi anunciada neste sábado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

