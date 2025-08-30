Centro de Pesquisa do novo hospital do GHC terá o nome de Luis Fernando Verissimo

Contrato para estruturação do projeto de PPP foi assinado neste sábado com o BNDES. GHC / Divulgação

A primeira homenagem póstuma ao escritor Luis Fernando Verissimo foi anunciada poucas horas após a confirmação da morte, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Verissimo dará nome ao Centro de Pesquisa do novo complexo do Grupo Hospitalar Conceição, que reunirá o Fêmina e o Criança Conceição. O contrato para estruturação do projeto de parceria público privada (PPP) foi assinado com o BNDES durante o 1º Congresso do GHC em Porto Alegre.

Também assinaram o documento a diretora de Programa da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SEPPI/Casa Civil), Mara Souza, o diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES, Nelson Barbosa, e o diretor-presidente do GHC, Gilberto Barichello.

O novo complexo será construído em um terreno adquirido pelo GHC, em frente ao Hospital Conceição, em Porto Alegre, por meio de permuta com o Grupo Zaffari. O novo hospital, 100% voltado a pacientes do SUS, integrará os serviços atualmente oferecidos pelo Hospital Fêmina, na Rua Mostardeiro, Hospital da Criança Conceição e Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição, além de abrigar o novo Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (CADT).