Caxias do Sul recebe congresso sobre financiamento de projetos com presença de ministros e gestores

Em 7 de agosto, Lucas Caregnato (esq.) levou convite do evento para o governador Eduardo Leite, no Piratini. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Caxias do Sul será palco para a primeira edição de um congresso sobre financiamento de projetos, o "Conquista, Tchê!". Marcado para os dias 11, 12 e 13 de setembro, o evento deve reunir políticos dos governos municipais da região até representantes do Estado e da União para discutir informações técnicas e programas de acesso a recursos públicos.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Caxias, presidida pelo vereador Lucas Caregnato (PT). Entusiasmado, o parlamentar antecipa que a programação contará com a presença de ministros do governo federal — os nomes ainda estão sendo definidos pela Secretaria de Relações Institucionais. Pelo menos quatro ministérios serão responsáveis por palestras durante o congresso: do Desenvolvimento Agrário, da Cultura, da Educação e da Saúde.

O governador Eduardo Leite também foi convidado formalmente para participar do evento, que vem sendo chamado por Caregnato como uma "mini marcha dos prefeitos", em alusão ao encontro que ocorre em Brasília com chefes do Executivo de todo o Brasil. Um dos painéis previstos será dedicado para o governo estadual apresentar estratégias para o desenvolvimento regional sustentável a partir do fundo da reconstrução, o Funrigs.

— Tem como objetivo trazer para Caxias representantes dos governos federal e estadual para que prefeitos, representantes da sociedade civil possam buscar informações sobre financiamento de projetos em áreas de infraestrutura, da educação, de saúde e tantas outras — descreve Caregnato.

Os bancos públicos terão espaço durante a programação, com painéis previstos do Badesul, que será ministrado pelo diretor financeiro, Kalil Sehbe, da Caixa Econômica Federal e do BNDES. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas também vão participar.

O encontro será uma oportunidade para reunir vereadores e presidentes de Câmaras municipais de diferentes locais do Estado e do país, para que debatam sobre boas práticas de gestão, fortalecimento institucional e estratégias para ampliar o protagonismo do Poder Legislativo.