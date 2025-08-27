Capital cria prova e índice semelhante ao Ideb para avaliar rede municipal de educação

Melo e Pascoal assinaram decreto nesta quarta-feira (27). Gustavo Garbino / PMPA / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira.

Para não depender exclusivamente do Ideb e das avaliações estaduais e nacionais para ter noção de como anda a educação na Capital, a prefeitura de Porto Alegre criou o Sistema de Avaliação Municipal da Educação Básica (Sameb-POA). O prefeito Sebastião Melo assinou nesta quarta-feira (27) o decreto que oficializa o programa, estabelecido em legislação proposta pelo então prefeito Nelson Marchezan e aprovada há cinco anos.

Um indicador semelhante ao Ideb, o Idepoa (Índice de Desenvolvimento da Educação de Porto Alegre), também foi estabelecido para sintetizar os resultados obtidos pelas escolas. O secretário da Educação, Leonardo Pascoal, explica que a versão local do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) será composta por avaliações, estudos e indicadores próprios da rede municipal.

— Algumas dessas avaliações já vêm sendo aplicadas aos nossos alunos, inclusive neste mês. Assim, além dos importantes indicadores de outras esferas, passaremos a contar também com indicadores locais, que fornecerão subsídios ainda mais consistentes para definirmos metas, estratégias e ações assertivas, superarmos dificuldades e fazermos de Porto Alegre uma referência em educação — projetou Pascoal.

Como vai funcionar

O sistema de avaliação municipal, elaborado por Porto Alegre pra ser uma alternativa às edições estadual (Saers) e nacional (Saeb), será composto por três ferramentas principais:

Prova Porto Alegre: será uma avaliação em larga escala para medir o nível de aprendizagem dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio. Será aplicada anualmente em três edições: duas avaliações formativas, preferencialmente em abril e agosto, e uma avaliação somativa, em dezembro. Abrangerá todos os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da rede municipal, incluindo as escolas parceiras.

será uma avaliação em larga escala para medir o nível de aprendizagem dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio. Será aplicada anualmente em três edições: duas avaliações formativas, preferencialmente em abril e agosto, e uma avaliação somativa, em dezembro. Abrangerá todos os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da rede municipal, incluindo as escolas parceiras. Avaliação da Educação Infantil: será um instrumento voltado à mensuração da qualidade das experiências, ambientes e práticas pedagógicas na educação infantil. Também será realizada anualmente, contemplando todas as unidades de educação infantil – próprias, parceiras ou privadas credenciadas para a compra de vagas;

será um instrumento voltado à mensuração da qualidade das experiências, ambientes e práticas pedagógicas na educação infantil. Também será realizada anualmente, contemplando todas as unidades de educação infantil – próprias, parceiras ou privadas credenciadas para a compra de vagas; Índice de Desenvolvimento da Educação de Porto Alegre (Idepoa): similar ao Ideb, vai mensurar anualmente os resultados da rede municipal, inicialmente para os Ensinos Fundamental e Médio. O Idepoa será apurado por unidade escolar, considerando todos os anos ou etapas ofertados e todas as áreas de conhecimento avaliadas.

A prefeitura planeja apurar os resultados em diferentes níveis e escalas, como por estudante, turma, escola e rede, de acordo com as finalidades pedagógicas e de gestão. A classificação individual dos alunos e das turmas será de uso exclusivo da Smed e das escolas — a divulgação pública é vedada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A partir dos resultados, cada escola deverá elaborar planos de ação com objetivo de melhorar a aprendizagem, com acompanhamento e monitoramento sistemático junto com a Smed.