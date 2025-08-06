Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Alta rotatividade
Canoas terá nova troca na Secretaria da Saúde em menos de oito meses de governo

Prefeito Airton Souza deve oficializar mudança na próxima segunda-feira (11)

Henrique Ternus

