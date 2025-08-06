Canoas terá nova troca na Secretaria da Saúde em menos de oito meses de governo

Ana Boll foi secretária da saúde de Esteio entre 2018 e 2022. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Canoas terá uma nova troca no comando da Secretaria da Saúde. A partir de segunda-feira (11), Ana Boll será a nova titular da pasta, escolhida pelo bom desempenho à frente da saúde em Esteio entre 2018 e 2022.

Enfermeira de formação, Ana ocupava a direção da Fundação de Saúde Pública São Camilo, de Esteio, desde que deixou o comando da secretaria do município em 2022. Antes, foi adjunta da saúde em Canoas, entre 2013 e 2016, função que também ocupou em Porto Alegre por duas oportunidades: entre 1998 e 1999 e mais tarde entre 2002 e 2004. O perfil agradou o prefeito Airton Souza, principalmente pelo trânsito que tem no setor.

Pela experiência, Ana tem bom diálogo com governos estadual e federal, além de um conhecimento profundo sobre os programas da saúde e da situação da Região Metropolitana. Foi o que convenceu Airton a fazer a troca.

Ana será a terceira pessoa a ocupar a titularidade da saúde desde o início do governo de Airton Souza, neste ano. A enfermeira assume no lugar de Marcelo dos Reis, servidor público de carreira na prefeitura canoense que foi nomeado secretário de saúde em maio deste ano.

Marcelo deixa a prefeitura com uma avaliação interna positiva, mas o entendimento do prefeito é de que era necessário um titular com mais experiência em gestão da saúde.

Nos últimos meses, a prefeitura observou uma crise no Hospital de Pronto Socorro (HPS), com a extinção do termo de colaboração com o instituto responsável pela gestão da instituição e que resultou na demissão de funcionários e na reação de entidades representativas do setor. Além disso, a emergência do Hospital Nossa Senhora das Graças — cuja equipe assumiu os atendimentos do HPS — registrou superlotação e chegou a limitar os atendimentos.

Antes de Marcelo, o titular desde o início do ano era Eduardo Bermudez, que tinha relação conturbada com a gestão dos hospitais, apesar da sua experiência em gestão de saúde. À época, Bermudez foi realocado para o comando da Fundação Municipal de Saúde, para onde Marcelo também será redirecionado a partir da próxima semana.